CNN: новость о выводе войск США из Сирии больше всего обрадует Дамаск и Москву

Больше всего решение о выводе войск США из Сирии пришлось по душе Кремлю и правительству Башара Асада, сообщает CNN. При этом отмечается, что шансы Асада отвоевать всю территорию Сирии теперь заметно возросли. Кроме того, вывод американских войск лишит США того влияния, которым на протяжении многих лет страна обладала в регионе.

Россия рисковала, когда вмешивалась в конфликт в Сирии, поддерживая Башара Асада. Является ли это победой для Кремля, для президента России?

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: В целом, я бы сказал, что это действительно является победой для Кремля. И вы совершенно правы, Путин действительно в определённой степени рисковал, когда вводил войска в Сирию несколько лет тому назад. Однако мне кажется, что он не считал, что риск настолько велик, насколько могли счесть многие на Западе. К тому моменту в России уже знали, что российские и сирийские вооружённые силы по существу следуют одной и той же доктрине. Множество сирийских офицеров владеют русским языком и на протяжении долгого времени работали с россиянами. Так что русским было легче ввести свои войска, проявить свою эффективность в короткие сроки и им требовалось на это намного меньше активов, чем многим другим игрокам в Сирии.

Кроме того, русским война в Сирии обошлась намного дешевле, чем многие могли бы предположить. Так что им не составляло особого труда поддерживать свою инфраструктуру в стране в надлежащем состоянии.

С самого начала стратегия России в Сирии была очевидна. И как мне кажется, это то, что отвратило русских от американской стратегии, которая неоднократно видоизменялась. С самого начала в России заявили о поддержке Башара Асада в его борьбе с теми, кто может представлять для него угрозу, конечно, в том числе и с ИГ*, но и в борьбе с множеством умеренных и исламистских повстанческих группировок, Робин.

Мы с вами понимаем, как много игроков в сирийском конфликте, но есть один, я сейчас говорю о Башаре Асаде и режиме в Дамаске, который вам часто приходилось освещать в своих репортажах. Что вывод войск США из Сирии значит для Асада, и каким будет следующий шаг сирийского режима?

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН: Мне кажется, что, наверное, Башар Асад и его люди в Дамаске больше всего обрадовались новости о выводе войск США. Тогда как русские отмечают, что хотят установить в Сирии подобие режима прекращения огня, Башар Асад с самого начала заявлял, что хочет отвоевать всю территорию Сирии. И сейчас его шансы на это возросли.

Ни для кого не секрет, что тогда как США поддерживают множество курдских группировок на северо-востоке страны, русские и сирийское правительство также взаимодействуют с ними, пытаясь убедить их вновь стать частью сирийского государства. Может им нужно на это больше времени. В настоящий момент этот вопрос обсуждается на переговорах. Несомненно, весьма вероятно, что сейчас этот процесс может ускориться. Несомненно, сирийское правительство хочет вернуть тот участок территории страны, где сейчас располагаются силы США. И сейчас мало что может помешать им хотя бы попытаться добиться этого. Так что я могу только представить, как сейчас правительство Башара Асада счастливо слышать эту новость.

Что касается России, Ирана, Турции и сирийского правительства, именно они будут определять будущее страны. И США должны понимать, что отступление из этого района во многом лишит страну того влияния, которым она обладала в регионе многие годы. Потому что одно только военное присутствие США в Сирии, вне зависимости от его масштаба, было значительным фактором влияния. А сейчас США готовятся отказаться от всего этого.

Материал предоставлен CNN International. Дата выхода в эфир 19 декабря 2018 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

