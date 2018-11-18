Tages-Anzeiger: войска Асада взяли последний оплот ИГ на юге Сирии

Сирийские войска захватили последний опорный пункт террористов «Исламского государства» в горном каньоне Телль-эс-Саф на юге страны, сообщает Tages-Anzeiger. Таким образом, подразделения президента Башара Асада, которым оказывают поддержку российские военные, вновь контролируют две трети территории Сирии, отмечает швейцарское издание.

Сирийские войска взяли последний опорный пункт террористов «Исламского государства»* на юге страны, сообщает Tages-Anzeiger.

Подразделения президента Башара Асада захватили оплот джихадистов в горном каньоне Телль-эс-Саф, в результате чего боевики ИГ отступили в направлении Сирийской пустыни, уточняет швейцарское издание со ссылкой на активистов в регионе.

В горном каньоне Телль-эс-Саф, который находится между провинциями Дамаск и Эс-Сувейда, сирийские войска добились существенного прогресса и в настоящее время продолжают «прочёсывать» освобождённые территории в поисках террористов «Исламского государства», отмечает журналист Tages-Anzeiger.

Таким образом, на данный момент воинские подразделения сирийского президента Башара Асада, которым оказывают поддержку российские военные, вновь контролируют две трети территории Сирии, подчёркивает автор статьи.

Тем временем, продолжает журналист швейцарского издания, в ходе авиаударов международной коалиции во главе с США как минимум 43 человека были убиты в окрестностях города Хаджин на востоке Сирии. В результате бомбардировки погибли в основном мирные жители, в том числе 17 детей и 12 женщин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.