DWN: Анкара и Дамаск снова сотрудничают — по инициативе Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и сирийский лидер Башар Асад начали сотрудничать в Сирии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В последнее время в Тегеране между членами турецкого и сирийского правительств состоялись целых шесть встреч, причём инициатива исходила именно от Анкары, отмечает немецкое издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и сирийский лидер Башар Асад начали сотрудничать в Сирии. В последнее время между членами турецкого и сирийского правительств состоялись целых шесть встреч в столице Ирана, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Турция и Сирия провели в Тегеране шесть встреч. Эти встречи прошли недавно. В них приняли участие представители турецкого и сирийского правительств», — заявил председатель турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

При этом, отмечает журналист немецкого издания, провести прямые переговоры между Анкарой и Дамаском предложила именно Турция.

«Самая важная деталь это, однако, то, что встречи состоялись по желанию правительства Реджепа Тайипа Эрдогана. Инициатива исходила от турецкого правительства. Эту информацию мы получили из достоверных источников, которые никто не может опровергнуть. Ведь переговоры состоялись и продолжаются», — подчеркнул Перинчек.

Кроме того, председатель партии Vatan также заверил, что в настоящее время также имеет место военное сотрудничество между Анкарой и Дамаском.