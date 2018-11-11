NPR: «Целые семьи были уничтожены» — в результате авиаударов США в Сирии погибло много гражданских

Авиаудары коалиции США по Сирии унесли жизни множества невинных, передаёт NPR. Спустя год после завершения военной кампании под эгидой Вашингтона против ИГИЛ в Ракке всё ещё разбирают завалы и находят тела мирных жителей. По данным спасателей, уже ясно, что гражданских погибло гораздо больше, чем боевиков, несмотря на данные Белого дома.

«Целые семьи стирались с лица земли»: В результате авиаударов коалиции США в Сирии погибло большое количество гражданских.



На углу многолюдной улицы в Ракке экскаватор разгребает завалы зданий, разрушенных в результате воздушного удара. Очевидцы прикрывали свои рты и носы от пыли и зловония трупов тех, кто погиб под завалами.



На соседней улице три работника аварийно-спасательных служб вытащили два скелета детей из-под частично обрушенного дома. По всему городу люди откапывают еще больше тел в бывшем общественном парке Ракки, который превратился в братскую могилу.



«Ракка не заслужила этих разрушений, – заявил возглавляющий группу реагирования при чрезвычайных ситуациях Ясир аль-Камис. – Конечно, мы понимаем, такова участь города, так как он был центром ИГИЛ*, однако мы надеялись, что количество погибших среди гражданских лиц будет меньше».



Спустя год после завершения военной кампании под руководством США против ИГИЛ в Ракке команда Камиса до сих пор разбирает завалы, оставшиеся после боев. Эта трагическая ежедневная работа показывает, что число погибших гражданских лиц много выше, чем рассчитывало США, которая возглавляла коалицию против ИГИЛ.



Спасатели тщательно записывают все свои находки в журналы, которые были показаны корреспондентам Национального Общественного Радио. Согласно данным из этих журналов, стало известно, что в результате наступления погибло больше гражданских лиц, чем боевиков ИГИЛ, а большая часть мирных жителей погибла от авиаударов США.



Возглавляемая США коалиция против ИГИЛ подтвердила наличие 104 непреднамеренных жертв среди гражданского населения в результате атак на Ракку со стороны коалиции; также коалиция расследует другие дела, заявил представитель коалиции полковник Шон Райан Национальному Общественному Радио.



Райан добавил: «Новые данные, предоставляемые каждый месяц группе по сбору данных о потерях среди гражданского населения из многочисленных источников, свидетельствует о том, что число жертв, вероятно, будет расти».



Работники в Ракке, однако, подсчитывают, что настоящая цифра намного больше – и исчисляется «тысячами».



С января спасательная группа обнаружила более 2 600 тел. После установления личностей, эксперты обнаружили, что большинство погибших являлись гражданскими, убитыми в результате воздушных ударов коалиции во время битвы за Ракку с июня по октябрь 2017 года.



Так называемая Группа оперативного реагирования частично финансируется США. Около 37 человек работают по многу часов и за маленькую плату (некоторые являются волонтерами). Они заявляют, что их работа замедляется из-за недостатка тяжелой техники, необходимой, чтобы добраться до тел.



Учитывая то, что еще больше тел находится под завалами, спасатели считают, что понадобится еще год, чтобы отчистить город от мертвецов.



Ракка являлась центром ИГИЛ, самопровозглашенным халифатом в течение почти четырех лет, после того как группа боевиков захватила город в 2014 году.



Нападение на Ракку возглавляемой США коалиции началось спустя несколько лет борьбы с экстремистскими группировками в Ираке и различных частях Сирии.



Во время своей избирательной кампании на пост президента Дональд Трамп пообещал разбомбить ИГИЛ «к чертям».



После своей инаугурации в январе, анализы конфликта показали увеличение как числа воздушных ударов США, так и количество убитых гражданских в результате данных ударов.



По слухам, президент якобы передал военным право принимать решения о проведении основных бомбардировок, чтобы командирам на земле во время боя было проще их [бомбардировки] совершить.



В мае 2017 года министр обороны Джеймс Мэттис рассказал CBS News, что США ускоряет и усиливает кампанию против ИГИЛ, а также добавил: «Мы уже перешли от войны на истощение до войны на уничтожение».



В Ракке до сил пор остро чувствуются последствия «войны на истощение».



Согласно некоммерческой организации Airwars, независимой исследовательской группы наблюдения за конфликтами против ИГИЛ в Ираке и Сирии, США нанесли 95% из всех авиаударов, и все артиллерийские удары по Ракке. Великобритания и Франция также участвовали в наступлении.



Данные, предоставленные командованием ВС США группе Airwars, показали, что за более чем четыре месяца коалиция при нанесении ударов по городу использовала по меньшей мере 21 000 боеприпасов для авиаударов и артиллерии.



«Целые семьи стирались с лица земли».



К концу военной кампании Ракка стала пустыней из бетона; бомбардировки сравняли ее жилые кварталы с землей, а школы и больницы развалены. Из исследований ООН было обнаружено, что около 80% города, который когда-то был домом для более чем 220 000 человек, было повреждено или разрушено.



Многие жители говорят, что потеряли близких в авиаударах.



41-летний Муханнад Тадфи недавно похоронил свою мать, брата, невестку и семеро племянниц и племянников. «Десять человек, – говорит он, – самолет прилетел и ударил по дому, и пятиэтажное здание упало им на головы».



Тадфи говорит, что его брат Латуф подсчитал, что для его семьи будет слишком трудно и опасно уйти. «ИГИЛ убивал каждого, кто пытался сбежать». В любом случае, наша мама диабетик не могла нормально ходить, и было бы очень трудно ее перенести, так как мосты из города были уничтожены».



Семья оставалась в подвальном помещении, так как снаружи продолжала бушевать война. Сирийские демократические силы, поддерживаемое США ополчение, приближались к близлежащим районам, и семья думала, что бойцы СДС вскоре освободят район от ИГИЛ.



5 сентября, 2017 г. сразу после того, как муэдзин в соседней мечети объявил о конце полуденной молитвы, здание, где находилась семья Тадфи, попало под авиаудар. Другой брат, Раед Тадфи, отправился за инсулином для матери. Он нашел Латуфа мертвым, лежащим на ступеньках, а здание рухнуло позади него.



Несколько дней спустя бойцы СДС захватили контроль над районом. Тадфи говорит, что он и его брат попросили ополченцев разрешение войти в дом. «Пожалуйста, там есть дети под завалами. Дети моего брата, маленькие дети. Может быть, один из них даже все еще жив!» – вспоминает Тадфи, как он просил ополченцев.



Но им сказали, что этот район слишком опасен для гражданских. Лишь спустя три месяца Тадфи, наконец, смог достать своих близких из-под завалов. Он нанял бортовой грузовик и увез их тела, которые, по его словам, он вырыл своими руками, для похорон.



История Тадфи – это один из случаев, рассматриваемых Донателлой Ровера, старшим советником по реагированию на кризисные ситуации организации Amnesty International, которая провела большую часть прошлого года в городе Ракка. Она собирает свидетельские показания и оценивает ущерб, нанесенный зданиям во время войны в рамках продолжающегося расследования, чтобы определить, сколько гражданских лиц на самом деле погибло в ходе атак коалиции.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.