NI: сирийский конфликт стал «благом» для российской армии

Операция в Сирии стала важным и ценным опытом для российских вооружённых сил, полагает американский военный эксперт Майкл Коффман. По мнению аналитика, слова которого приводит The National Interest, сирийский конфликт позволил российской армии выявить свои недостатки и начать работу над «тактическими инновациями».

Участие российских вооружённых сил в сирийском конфликте позволило им выявить свои недостатки и поэтому стало для них ценным опытом, пишет The National Interest, ссылаясь на эксперта американского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.

Как заявил Кофман, выступая на круглом столе по теме «Российская интервенция в Сирии», организованном НПО «Центр национальных интересов», война в этой ближневосточной стране стала «главным трансформационным конфликтом для нынешней России и её армии». По мысли аналитика, конфликт «принёс много опыта и инноваций, и для российских вооружённых сил эта война стала счастливой».

Эксперт отметил, что в сирийской операции на всём её протяжении успели принять участие до двух третей состава тактической авиации, а российские офицеры и рядовые солдаты смогли получить на ней «ценные уроки в плане современных методов ведения войны» и «развили новые идеи, которые можно будет реализовывать в будущих конфликтах», говорится в материале NI.

По словам Кофмана, до вступления в сирийский конфликт Россия практически не занималась инновациями в области тактики. Как отметил эксперт, российская тактическая авиация в Сирии проявила себя значительно лучше, чем во время российско-грузинского конфликта 2008 года.

Вместе с тем, аналитик предупредил, что хотя Россия и способна отстаивать свои интересы за рубежом военными методами так же эффективно, как великие державы, её сирийская кампания практически не встречала серьёзного сопротивления со стороны таких держав. Кроме того, по оценке эксперта, российским ВС ещё предстоит решить целый ряд организационных и технических проблем — в частности, им необходимы более дальнобойные вооружения для поражения целей извне зоны действия ПВО противника, а также более точные артиллерийские средства. Кроме того, Москва также должна будет прекратить соперничество между видами вооружённых сил и заставить их слаженно работать вместе, заявил Кофман.

Впрочем, одним из главных плодов вмешательства российской армии в сирийский конфликт стало как раз выявление этих недостатков, признал он. «Это одна из многих причин, по которым российским вооружённым силам нравится Сирия и именно это заставляет их там оставаться», — цитирует эксперта NI.