Le Figaro: на Ближнем Востоке Россия стала альтернативой мощи США

Хотя на Западе к российской кампании в Сирии отнеслись скептически, Москве удалось выполнить практически все поставленные задачи, пишет Le Figaro. Теперь она собирается расширять своё влияние в регионе и играть роль посредника, ограничивая поле для манёвра у других игроков, отмечает автор статьи.

После фиаско в Афганистане, войны в Чечне и опасной ситуации, сложившейся на Украине, западные страны скептично отнеслись к российской военной кампании в Сирии, пишет Le Figaro. Однако, как отмечает автор статьи Изабель Ласер, за три года Россия выполнила большинство задач, которые ставила перед собой. Больше того, она вернула свои позиции в регионе, которые утратила после развала СССР. Путин сделал приоритетом восстановление российского влияния на международной арене.

В рекордные сроки Россия стала одним из главных лиц, обеспечивающих безопасность на Ближнем Востоке, отмечает автор статьи. «Она доказала своё международное значение. Сегодня мы больше не говорим о Сирии, не упоминая про её роль», — приводит журналистка слова политолога Нику Попеску. В основном Россия знаменита своей жёсткой политикой и «дипломатией нет», но на Ближнем Востоке она хочет играть роль посредника между странами, которые прямо или опосредованно конфликтуют. «На самом деле сегодня Москва — единственная, кто может разговаривать со всеми главными действующими лицами региона и быть арбитром между странами-антагонистами — Ираном и Израилем, или Саудовской Аравией и Катаром», — пишет автор.

Россия не только спасла Башара Асада и его режим, но и доказала, что в отличие от США она никогда не бросает друзей. А вопрос репутации в регионе играет немаловажную роль, отмечается в статье. Кроме того, Кремль показал, что модель смены власти, опробованная Западом в Ливии и Ираке, уже в прошлом. Москва защищает миропорядок и интересы, отличные от западных, Кремль предпочитает авторитарную власть, сильных лидеров, и его страх революций выходит за границы бывшего СССР, пишет журналистка, ссылаясь на мнение политологов.

Кроме того, как отмечает Изабель Ласер, Москва извлекла урок из прошлых войн: успех в Сирии был достигнут с минимальными рисками и ограниченными финансами. Упор был сделан на авиацию, а в наземных операциях участвовали не официальные военные, пишет автор статьи.

Однако, по словам политолога Жюльена Барнс-Даси, Россия достигла на Ближнем Востоке больше, чем предполагалось, но меньше, чем хотела — по отношению к Западу. Пусть Россия в итоге и вышла из изоляции, но санкции сняты не были. А обвинения, будто Башар Асад использовал химическое оружие, бросили тень на саму Россию. Больше того, несмотря на все усилия, Москве не удалось превратить военные достижения в политическое урегулирование. Альтернативу Асаду она также не нашла. Россия понимает, что восстановление Сирии должно идти при участии более богатых стран. Наконец, контртеррористическое сотрудничество, которое предполагалось с Соединёнными Штатами, оказалось миражом, а сближение с Вашингтоном замедлилось. Кроме того, по-прежнему остаётся угроза радикализации исламистов на Кавказе и в Азии.

Хотя конец войны уже близок, Москва не показывает никакого желания уходить из Сирии, где, имея плацдарм, она может обеспечивать свои экономические, энергетические, военные и дипломатические интересы, пишет журналистка. С начала войны Россия стала продавать своё оружие по всему региону, и останавливаться на этом не намерена. В Сирии Москва обеспечила безопасность своих военных баз, испытала более 200 вооружений и показала свою способность сдерживания. По словам журналистки, российская база в Тартусе с её военными кораблями ограничивают свободу передвижения НАТО по морю и по воздуху.

«Политика России на Ближнем Востоке основывается на трёх неписанных принципах», — пишет автор статьи. Во-первых, она хочет сохранять довольно сильную геополитическую напряжённость, которая оправдывала бы российское вмешательство, но при этом держать её в узде. Во-вторых, она хочет быть посредником, чтобы ограничивать поле для манёвра у региональных игроков и вынуждать их пользоваться помощью Кремля для защиты своих интересов и своих идей. Наконец, использовать военную силу в минимальном количестве, но для достижения максимальных стратегических результатов. Сирия остаётся для России удобным местом для развития дипломатических отношений с США и противостояния с Западом.

При этом Москве придётся контролировать этот регион, «где кипят все разногласия мира». Неясно, сможет ли она удерживать дистанцию межу Ираном и Израилем, которые постоянно находятся на грани войны в Сирии. Так, с одной стороны, Россия озабочена ростом влияния Ирана в Сирии, но с другой — она решила поставить режиму Асада комплексы С-300, и это может негативно повлиять на её союз с Израилем и не предотвратит удар Израиля по иранским позициям в Сирии, отмечают политологи.

По словам журналистки, Россия не только не уходит из региона, но и может, наоборот, заняться укреплением своих позиций за пределами Сирии. Она ищет новые порты в Средиземноморье, пытается добиться доступа к военным объектам в Египте, укрепляет стратегическое партнёрство с Алжиром. «В этом регионе Россия стала конкурентом США, даже альтернативой их мощи», — делает вывод журналистка Le Figaro.