Le Figaro: джихадисты из Идлиба не ушли, но хоронить договор России и Турции ещё рано

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны, но для этого джихадисты должны были покинуть район к 15 октября, чего не случилось. Впрочем, как отмечает Le Figaro, Дамаск к этим срокам относится не строго, поэтому у Анкары, возможно, ещё есть немного времени, чтобы убедить боевиков покинуть регион.

Джихадисты вывели тяжёлые вооружения из планируемой демилитаризированной зоны в сирийской провинции Идлиб, пишет Le Figaro, но сами отказываются покидать сектор, о статусе которого договорились Россия и Турция. То есть соглашение, достигнутое между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, исполнено в полной мере не было.



Лидеры России и Турции договорились о создании демилитаризованной зоны на территории провинции Идлиб и частично прочих районов 17 сентября, и до 15 октября соглашение должно было вступить в силу. В таком случае удалось бы избежать массированного наступления сил России и Сирии на этот район.



Впрочем, как отмечает автор статьи, нельзя сказать, что теперь наступление Дамаска и Москвы неминуемо. Так, например, джихадисты из местной ветви «Аль-Каиды»* «Хайат Тахрир аш-Шам»**, которые контролируют большую часть провинции Идлиб, напрямую не говорили, что отвергают российско-турецкое соглашение. Они даже завуалированно оценили миротворческие усилия Турции. Однако при этом боевики против того, чтобы регион ушёл под контроль российских сил, как то предусматривает соглашение.



При этом сирийский режим, похоже, не особо обращает внимание на такую задержку. Так, министр иностранных дел Сирии заявил, что Дамаску ещё предстоит проверить, как выполняется данное соглашение. И продолжаться эта проверка может вплоть до декабря. Так что, пишет автор статьи, возможно, Москва даст Анкаре ещё несколько дней на то, чтобы убедить джихадистов оставить регион, как то сделали их более умеренные соратники.



После того как эта отсрочка пройдёт, если джихадисты откажутся уйти, есть два сценария развития событий, предполагает Le Figaro. Во-первых, борьбу против экстремистов могут начать представленные в регионе турецкие силы, которых поддержат близкие им по духу повстанцы. Во-вторых, если же Турция не станет исполнять своё обещание искоренить исламистов, наступление может быть осуществлено сирийской армией при поддержке российской авиации. При этом, как отмечает издание, опасения по поводу того, что соглашение Турции и России может развалиться, значительно обеспокоили и населения, и местные НПО.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.