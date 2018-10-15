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National: Россия намерена остаться в Сирии надолго

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Россия намерена оставаться в Сирии ещё в течение долгого времени, пишет The National со ссылкой на мнение британского Королевского института объединённых родов войск. При этом институт указывает, что основная причина присутствия Москвы в этой арабской стране — желание укрепить влияние и поднять свой престиж.
National: Россия намерена остаться в Сирии надолго
Reuters
Россия готовится к долгосрочному присутствию в Сирии, пишет The National со ссылкой на доклад Королевского института объединённых родов войск. Москва в ближайшие годы будет использовать эту ближневосточную страну в качестве военного полигона в рамках инициативы Владимира Путина по укреплению его позиций в качестве лидера растущей мировой державы.
 
Согласно докладу, основная причина для участия Москвы в событиях в Сирии — укрепить влияние и поднять свой престиж, находясь в центре одного из масштабных геополитическом споров между крупными державами.
 
Россия модернизирует свою военно-морскую базу в Тартусе, чтобы там можно было размещать больше кораблей. Москва пошла на этот шаг после того, как ей ещё на 49 лет продлили срок действия соглашения о предоставлении этой базы в пользование.
 
«Это соглашение указывает на то, что в течение длительного периода в будущем Москва будет стремиться сохранить своё военное участие не только в Сирии, но и в Восточном Средиземноморье в целом», — написал профессор Торнтон в журнале Королевского института объединённых родов войск.
 
«И поскольку в регионе несомненно будет затяжной конфликт низкого уровня, Сирия продолжит служить полезным полигоном для российской военной техники и дальше будет предоставлять важнейшую возможность для подготовки военного персонала», — добавил он.
 
Ранее другой аналитический центр Chatham House выразил мнение, что Россия и Иран в настоящий момент пытаются умело использовать свою военную поддержку режима Башара Асада для определения будущего Сирии.
 
«Сирийское государство стало заложником внешних покровителей режима, Ирана и России, — приводит издание отрывок из доклада Chatham House. — Россия пытается преобразовать сирийские институты власти, чтобы обеспечить их долгосрочную лояльность Москве».
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источник
National Объединенные Арабские Эмираты Азия
теги
база Башар Асад Владимир Путин вооруженный конфликт Иран Россия Сирия
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