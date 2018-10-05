Haaretz: доставка С-300 в Сирию говорит о новой долгосрочной стратегии России

Россия совершила впечатляющий логистический подвиг, пишет Haaretz. Всего за две недели после инцидента, в результате которого Сирия ненароком сбила российский самолёт-шпион Ил-20 с 15 членами экипажа на борту, Москва перебросила ЗРК С-300 на свою авиабазу Хмеймим.

В переброске военной техники были задействованы крупные самолёты Ан-124, которым пришлось совершить семь рейсов из Мурманской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о доставке С-300 во вторник, отметив при этом, что к 20 октября предстоит закончить работу по установлению единой системы управления ПВО. Он также добавил, что в течение трёх месяцев сирийских военнослужащих обучат пользоваться этими зенитно-ракетными комплексами.

Как отмечает Haaretz, у Израиля есть знания, опыт и военная техника, позволяющие избегать ЗРК С-300. Однако сам факт наличия в Сирии дополнительных батарей, управляют которыми российские военные, потребует от израильских военных проявлять больше осторожности.

Эта более передовая система также должна помочь Сирии и её союзнице России избежать очередного несчастного случая, когда сирийцы выпускают российскими ракеты по российскому самолёту.

Доставка С-300 — это, прежде всего, сигнал, говорящий о том, что Путин создаёт для России новую долгосрочную стратегию и «намерен бросить вызов любой другой стране, вторгающейся в то, что он теперь считает своей вотчиной», — считает Haaretz.