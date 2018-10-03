Daily Telegraph: Россия совершила поставку С-300 в Сирию

Россия совершила поставку зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, это произошло на фоне опасений Израиля и США в связи с тем, что продажа оружия «придаст храбрости Ирану и приведёт к эскалации войны в Сирии».

Россия совершила поставку зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию вопреки опасениям Израиля и США в связи с тем, что продажа оружия «придаст храбрости Ирану и приведёт к эскалации войны в Сирии», сообщает The Daily Telegraph.

«Работа была завершена один день назад», — сообщил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, добавив, что система улучшит безопасность российских военных, которые сейчас находятся в Сирии.

Россия решила поставить в Сирию зенитный ракетный комплекс С-300 после того, как она возложила вину на Израиль в деле сбитого российского военного самолёта над Сирией, напоминает издание.

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт не смогла подтвердить факт поставки С-300 в Сирию.

«Я не могу подтвердить, является ли эта информация точной. Надеюсь, что они этого не сделали, — отметила Науэрт во время пресс-брифинга в Вашингтоне. — Если поставка действительно была осуществлена, я думаю, это могло бы привести к серьёзной эскалации в Сирии, но я не могу подтвердить эту информацию».