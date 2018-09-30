Newsweek: Россия сможет из Сирии следить за самолётами на аэродромах Израиля и Европы

Россия собирается поставить в Сирию не только комплексы С-300, но и иные системы обороны от высокоточного оружия других стран. В частности, как предрекают эксперты, российские военные смогут отслеживать и реагировать на самолёты в странах Ближнего Востока и Европы в тот момент, когда они ещё только будут готовиться к взлёту, пишет Newsweek.

Российские системы, которые находятся на территории Сирии, было решено усилить так, чтобы они могли отслеживать самолёты по всему региону и за его пределами, сообщает Newsweek. На такой шаг Москва идёт после того, как Израиль спровоцировал ситуацию, при которой был сбит российский самолёт Ил-20.

Издание ссылается на заявление первого заместителя главы концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева: «К обычным системам защиты от радиолокации добавятся системы, способные бороться с высокоточным оружием — управляемыми бомбами и ракетами, которые, возможно, будет применять тот же Израиль, уже заявивший, что продолжит работать по объектам в регионе». По его словам, дополнительно в Сирию поставят систему, блокирующую все средства управления авиацией и корабельными группировками.

«Мы будем знать не только, что кто-то уже прилетел в этот регион, а и то, что где-то самолёт ещё только рулит по аэродрому — на территории Израиля или Саудовской Аравии, в Европе», — приводит издание заявления эксперта. Эти системы присваивают самолёту номер цели в автоматическом режиме и предлагают различные варианты: «радиоэлектронная разведка, подавление или радиоэлектронное поражение, или даже на каких-то этапах, если мы понимаем, что ситуация критическая, и огневое поражение». Кроме того, он отметил, что Россия стремится усиливать свою оборону, в том числе, например, с помощью аэрозольных завес, которые сделают самолёт невидимым для ракет противника.

После инцидента с Ил-20 в ближайшие две недели Россия пообещала поставить Сирии комплексы С-300, а также системы радиоэлектронного подавления. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, этот процесс уже запущен. Эта новость сильно обеспокоила Израиль и США, отмечают в Newsweek. Сирия и Иран, в свою очередь, предупредили Израиль не осуществлять больше ударов по сирийской территории; премьер-министр Израиля же сказал, что их это не остановит.