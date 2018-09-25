WSJ: отправляя С-300 в Сирию, Путин вновь стремится досадить США и их союзникам

Вопреки надеждам некоторых оптимистов Россия не собирается помогать Америке и Израилю, которые хотят выдавить иранские войска из Сирии. Об этом свидетельствует решение Москвы отправить в ближневосточную страну зенитно-ракетные комплексы С-300, которые представляют серьёзную опасность для израильских ВВС, пишет The Wall Street Journal.

«Оптимистам, которые думают, что Владимир Путин собирается сотрудничать с Израилем и США, чтобы выдавить Иран из Сирии, следует подумать ещё раз. Ведь накануне Россия объявила о планах отправить высокоэффективные ЗРК С-300 своему марионеточному режиму в Дамаске через две недели», — пишет The Wall Street Journal.

Кремль объясняет своё решение недавним инцидентом, когда сирийские ПВО сбили российский самолёт-разведчик, обороняясь от израильских истребителей. С-300 с меньшей долей вероятности может сбить российское воздушное судно по ошибке, но при этом представляет намного большую опасность для ВВС Израиля, отмечает издание.

По его словам, Израиль часто отправляет самолёты в сирийское воздушное пространство, чтобы «затормозить неустанные попытки» Ирана закрепиться в регионе. «Режим Асада» не противится амбициям Тегерана, потому что его Корпус стражей исламской революции вместе с Вооружёнными силами Москвы помогли Дамаску переломить ход гражданской войны.

Между тем иранские власти хотят создать постоянные военные базы в Сирии, чтобы «расширить свой имперский охват и напрямую угрожать Израилю, когда начнётся неизбежная война». Иерусалим «не может мириться» с подобным наращиванием сил, особенно с учётом огромного арсенала ракет у «Хезболлы» и соседнего Ливана, подчёркивается в статье.

«США и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытались убедить Путина дистанцироваться от Ирана, но без особого успеха. Несомненно, Израиль попытается избежать несчастных случаев, которые наносят вред российской армии, но у Израиля нет другого выбора, кроме как не дать Корпусу стражей исламской революции устроить плацдарм на его границе. Продажа С-300 — ещё один признак того, что Путин хочет досадить США и их союзникам», — заключает The Wall Street Journal.