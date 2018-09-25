WSJ: отправляя С-300 в Сирию, Путин вновь стремится досадить США и их союзникам

Вопреки надеждам некоторых оптимистов Россия не собирается помогать Америке и Израилю, которые хотят выдавить иранские войска из Сирии. Об этом свидетельствует решение Москвы отправить в ближневосточную страну зенитно-ракетные комплексы С-300, которые представляют серьёзную опасность для израильских ВВС, пишет The Wall Street Journal.
«Оптимистам, которые думают, что Владимир Путин собирается сотрудничать с Израилем и США, чтобы выдавить Иран из Сирии, следует подумать ещё раз. Ведь накануне Россия объявила о планах отправить высокоэффективные ЗРК С-300 своему марионеточному режиму в Дамаске через две недели», — пишет The Wall Street Journal.
Кремль объясняет своё решение недавним инцидентом, когда сирийские ПВО сбили российский самолёт-разведчик, обороняясь от израильских истребителей. С-300 с меньшей долей вероятности может сбить российское воздушное судно по ошибке, но при этом представляет намного большую опасность для ВВС Израиля, отмечает издание.
По его словам, Израиль часто отправляет самолёты в сирийское воздушное пространство, чтобы «затормозить неустанные попытки» Ирана закрепиться в регионе. «Режим Асада» не противится амбициям Тегерана, потому что его Корпус стражей исламской революции вместе с Вооружёнными силами Москвы помогли Дамаску переломить ход гражданской войны.
Между тем иранские власти хотят создать постоянные военные базы в Сирии, чтобы «расширить свой имперский охват и напрямую угрожать Израилю, когда начнётся неизбежная война». Иерусалим «не может мириться» с подобным наращиванием сил, особенно с учётом огромного арсенала ракет у «Хезболлы» и соседнего Ливана, подчёркивается в статье.
«США и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытались убедить Путина дистанцироваться от Ирана, но без особого успеха. Несомненно, Израиль попытается избежать несчастных случаев, которые наносят вред российской армии, но у Израиля нет другого выбора, кроме как не дать Корпусу стражей исламской революции устроить плацдарм на его границе. Продажа С-300 — ещё один признак того, что Путин хочет досадить США и их союзникам», — заключает The Wall Street Journal.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что передача современного зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии «увеличит риски» в регионе.
Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер считает, что португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси могли проявить уважение и посетить церемонию награждения Международной федерации футбола (ФИФА), где победу одержал хорват Лука Модрич.
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба и нападающий ЦСКА Фёдор Чалов являются лучшими футболистами Российской премьер-лиги на данный момент.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони сообщил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не будет вызван на контрольные матчи с Ираком и Бразилией, которые пройдут в октябре.
Губернатор турецкого города Эрзурума Сейфеттин Азизоглу на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым предложил Сочи провести соревнования зимних Олимпийских игр 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту.
В ходе встречи глав МИД «пятёрки» по Ирану, состоявшейся на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Россия подтвердила настрой на продолжение работы по защите сотрудничества с Ираном в интересах сохранения реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщается на сайте МИД России.
Шевченковский районный суд Киева оштрафовал председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева на 1,7 тыс. гривен (около $60) за отказ предоставить информацию о премиях за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.
Тони Макгрегор, отец бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поделился ожиданиями от поединка своего сына с действующим обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси включил португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в тройку лучших игроков года для голосования Международной федерации футбола (ФИФА).
В подмосковном Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта разрабатывают оптические часы с перспективой использования их в космосе, в частности для полётов на Марс, передаёт РИА Новости со ссылкой на генерального директора ВНИИФТРИ Сергея Донченко.
В Международной федерации футбола (ФИФА) возмутились отсутствием аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на церемонии вручения наград.
В Министерстве здравоохранения России сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в жилом многоквартирном доме в Саратове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
В Государственной службе статистики Украины завили, что уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15—70 лет во втором квартале 2018 года уменьшился до 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.