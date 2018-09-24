Jerusalem Post: российские С-300 в Сирии восприняли в Израиле как угрозу

Минобороны России подтвердило намерение поставить Сирии ЗРК С-300 в течение двух недель, и это поставит под угрозу действия израильской авиации в регионе, пишет The Jerusalem Post. Российская передовая система ПРО способна отслеживать самолёты и баллистические ракеты на расстоянии до 300 км, отмечается в статье. При этом будет гарантирована идентификация всех российских самолётов сирийскими средствами ПВО, чтобы избежать повторения трагических инцидентов после того, как на прошлой неделе был сбит Ил-20.

Как заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, Россия намерена поставить Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300 в течение двух недель в ответ на уничтожение военного самолёта Ил-20, который был сбит на прошлой неделе, сообщает The Jerusalem Post. Поставка в Сирию передовой системы противоракетной обороны станет «адекватным ответом» на роль Израиля в уничтожении российского самолёта на прошлой неделе, подчеркнул российский министр.

По словам Шойгу, новейшая система будет развёрнута в Сирии «для повышения безопасности» российских войск в регионе и обеспечит идентификацию российской авиации силами противовоздушной обороны Сирии. Он пояснил, что командные пункты соединений и воинских частей ПВО в Сирии оснастят автоматизированными системами управления, которые ранее поставлялись только в российские вооружённые силы. Это позволит обеспечить централизованное управление всеми силами и средствами сирийской ПВО, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную отдачу приказов, говорится в статье.

«Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО», — цитирует The Jerusalem Post заявление российского министра. По информации Минобороны, Россия также обеспечит «радиоэлектронное противодействие» вдоль береговой линии Сирии, которое будет подавлять «спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевых самолётов, атакующих цели на сирийской территории».

На сегодняшний день сирийская ПВО состоит из «во многом устаревших советских систем», а также из более сложных тактических ЗРК, сообщается в статье. Кроме того, Москва уже поставила Дамаску ЗРПК ближнего радиуса действия «Панцирь С-1». Однако поставки С-300 позволят серьёзно модернизировать противовоздушную оборону Сирии, «создавая угрозу для израильских самолётов» при выполнении их миссии, поскольку система ПРО дальнего радиуса действия может отслеживать самолёты и баллистические ракеты на расстоянии до 300 км, предупреждает The Jerusalem Post.