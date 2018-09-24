DN: инцидент со сбитым Ил-20 в Сирии позволит Москве как следует надавить на Израиль

Крайне резкая реакция Москвы на инцидент со сбитым Ил-20 в Сирии говорит о том, что Россия ждала подходящего случая, чтобы заставить Израиль перейти к дипломатической обороне и начать придерживаться более жёстких рамок в своих военных операциях, пишет Dagens Nyheter. По мнению издания, учитывая как грядущие выборы, так и то, что Биньямин Нетаньяху сделал хорошие отношения с Россией краеугольным камнем своей региональной политики, ему придётся отступить либо перед лицом Путина, либо своих избирателей.

На днях командующий ВВС Израиля прибыл в Москву с большим количеством данных о сбитом сирийскими силами российском самолёте И-20, что привело к гибели 15 человек. Израильские следователи возложили всю вину за сбитый самолёт на отсутствие связи между российскими и сирийскими ВВС, пишет Dagens Nyheter.

Трагедия произошла после того, как сирийская ПВО отреагировала на израильские самолёты, бомбившие иранские силы неподалёку от российский баз на средиземноморском побережье. По словам Москвы, Израиль предупредил своих российских коллег о своих намерениях всего за минуту до атаки, из-за чего Россия не успела связаться с сирийцами.

Хотя сначала президент России Владимир Путин и снял вину с Израиля за это происшествие, теперь российская риторика стала более жёсткой. Самым серьёзным обвинением российской стороны, которое вызвало большое возмущение израильтян, стало заявление о том, что израильские пилоты, бомбящие объекты на территории Сирии по паре раз в неделю, нарочно подставили медленный российский самолёт под сирийский огонь.

«Как на самом деле обстоит дело, знают, конечно, ответственные лица с обеих сторон. Однако в реальности кризис касается куда более сложного вопроса: «Долго ли Москва будет позволять Израилю бомбить союзников России в стране, где она претендует на право последнего слова»? — задаётся вопросом шведская газета.

По мнению Dagens Nyheter, резкая российская реакция говорит о том, что Москва ждала подходящего случая, чтобы заставить израильских дипломатов перейти к обороне, а Тель-Авив — начать придерживаться более строгих рамок в ходе своих операций. Кроме того, главный союзник России — Иран — крайне недоволен тем, что Путин даёт Израилю возможность действовать против сил Тегерана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны этой страны Авигдор Либерман сделали хорошие отношения с Россией краеугольным камнем своей региональной стратегии. В то же время, они поклялись не давать Ирану ни минуты покоя до тех пор, пока он ведёт боевые действия на территории Сирии. Через год в Израиле пройдут выборы; в то же время Нетаньяху с помощью постоянных атак на Иран создал себе образ несгибаемого защитника страны. Теперь же он вынужден отступить — либо перед Путиным, либо перед своими избирателями, подводит итог Dagens Nyheter.