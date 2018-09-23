Haaretz: Россия официально возложила вину за уничтожение Ил-20 на Израиль

Российское Минобороны официально обвинило в катастрофе Ил-20 в Сирии израильские войска, пишет Haaretz. По данным газеты, в Москве убеждены, что израильские пилоты намеренно воспользовались российским щитом в качестве живого щита, чтобы защититься от сирийских ракет.

Минобороны России в воскресенье официально возложило на Израиль вину за уничтожение российского Ил-20 в Сирии на прошлой неделе, обвинив израильские вооружённые силы в «преступной халатности», сообщает Haaretz. По данным израильского издания, Москва убеждена, что Израиль намеренно предоставил России неверные данные о планируемых им авиаударах, в результате чего сбитый российский самолёт не смог вовремя переместиться в безопасное место.



«Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности», — цитирует Haaretz официального представителя российского Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова. Как отмечается в материале, Конашенков резко раскритиковал поведение Израиля в рамках инцидента, отметив, что командование израильских вооружённых сил «либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров».



Представитель Минобороны также опроверг заявления Тель-Авива о том, что Ил-20 был сбит в тот момент, когда израильские истребители уже вернулись на территорию Израиля. По его словам, израильские самолёты воспользовались Ил-20 как щитом против ПВО, говорится в статье.



По словам Конашенкова, действия израильских военных являются крайне «неблагодарным ответом» на всё то, что Россия сделала для израильтян в последнее время — ведь Москва не только договорилась по просьбе Израиля об отводе проиранских сил в Сирии от Голанских высот, но и организовала по запросу Тель-Авива спецоперацию по поиску останков погибших на сирийской территории израильских военнослужащих, а также ведёт работу по сохранению иудейских святынь и захоронений в сирийском Алеппо.



Как напоминает автор статьи, в результате инцидента с Ил-20, который был по ошибке сбит сирийскими силами ПВО неподалёку от города Латакия 17 сентября вскоре после авиаудара израильских ВВС по сирийской территории, погибли 15 российских военнослужащих. Представители Израиля заявили, что причиной инцидента стала халатность сирийцев. В четверг в Москву прибыла делегация от израильских вооружённых сил, которая представила российской стороне свою версию произошедших событий и результаты собственного расследования инцидента, проведённого израильской армией.



Между тем, как сообщили ливанские СМИ, Россия планирует после завершения учений в сирийских территориальных водах 26 сентября оставить в силе действующий во время манёвров режим закрытого воздушного пространства, сообщает Haaretz. По данным газеты, такое решение было принято Советом безопасности России после катастрофы Ил-20.