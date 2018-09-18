Haaretz: русские знают правду, но не могут возложить на сирийцев вину за сбитый Ил-20

Россия, пытаясь в спешке возложить на Израиль вину за сбитый близ Латакии Ил-20, возможно, стремится таким образом сохранить лицо, пишет корреспондент Haaretz Аншель Пфеффер.

Что конкретно произошло в понедельник вечером у берегов Сирии, всё ещё остаётся неясным. Известно лишь, что по объекту близ города Латакия был нанесён удар, что сирийские силы ПВО попытались сбить приближавшиеся ракеты и попали в российский самолёт-разведчик с 15 военнослужащими на борту.

Ранее руководство Израиля признало, что провело уже множество ударов по связанным с Ираном объектам в Сирии, чтобы помешать наращиванию иранских сил «Аль-Кудс» в этой стране, а также передаче вооружений группировке «Хезболла». Однако Тель-Авив редко признаёт нанесение каких-то конкретных ударов. Между тем нынешний случай по ряду причин отличается от прочих авиаударов израильских ВВС.

Во-первых, удар был нанесён по объекту, находящемуся близ авиабазы Хмеймим — основной базы России в Сирии. Хотя подобные атаки нельзя назвать беспрецедентными, однако они случаются редко.

Во-вторых, Минобороны России в определённый момент опубликовало заявление, в котором вина за удары по Сирии возлагалась не только на Израиль. В нём говорилось, что французское военное судно, проплывавшее близ сирийских берегов, произвело пуск ракет. Франция отрицает свою причастность к инциденту со сбитым Ил-20, но, что интересно, она не отрицает факт пуска ракет.

Между тем в понедельник вечером в небе находились не только российский и израильские самолёты. Гражданский радар засёк также воздушное судно британских ВВС, которое включило свои транспондеры, чтобы, по всей видимости, не попасть под перекрёстный огонь между израильскими и сирийскими военными. А вот российскому Ил-20 тем вечером не повезло.

«Этот инцидент мог быть отчасти спровоцирован (намеренно) запоздалым оповещением со стороны Израиля, но тут определённо речь идёт и о грубом просчёте во взаимодействии между союзниками: Россией и Сирией. Находившийся в этом районе британский самолёт, похоже, был готов держаться подальше от неприятностей, так почему же русские не были к этому готовы?» — задаётся вопросом автор.

Та скорость, с которой Россия поспешила возложить вину на Израиль ещё до проведения тщательного расследования всех обстоятельств случившегося, указывает на совершение грубой ошибки, причём подобные грубые ошибки Москва никогда не любит признавать.

Военные с обеих сторон будут знать всю правду о произошедшем инциденте. Действительно ли Израиль позднее, чем обычно, уведомил своих российских коллег об авиаударах? И не выступили ли технический сбой или несовершенные процедуры у россиян или сирийцев в качестве основной причины крушения Ил-20?

«Ведь речь может идти и о совокупности факторов», — подчёркивает корреспондент Haaretz.

Какими бы ни были причины, Израилю, возможно, придётся ограничить себя в ближайшие недели и месяцы. Русские знают правду, но на публику должны возложить на кого-то вину за эту громкую неудачу и человеческую трагедию.

«Они не могут обвинить своих сирийских союзников. Израилю придётся публично отдуваться за случившееся, но если судить по тесным связям между Нетаньяху и Путиным, то они найдут способ справиться с этим, и израильские самолёты в не столь отдалённом будущем вновь будут наносить удары по иранским объектам в Сирии», — подытоживает свою статью журналист Haaretz Аншель Пфеффер.