CNN: вину за сбитый сирийскими ПВО Ил-20 Россия полностью возложила на Израиль

12:20 В Совфеде назвали беспрецедентными провокационные действия Израиля в Латакии Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление Минобороны России о том, что, прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

12:19 Установлены причастные к беспорядкам под зданием Генпрокуратуры Украины Полиция установила личности семерых причастных к беспорядкам под зданием Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

12:19 В ЦИК России заявили о получении жалоб от кандидатов в губернаторы Приморья Центризбирком России получил жалобы от кандидатов в губернаторы Приморского края касательно состоявшегося 16 сентября второго тура выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

12:12 ЦСКА вылетел в Чехию на матч Лиги чемпионов без Магнуссона и Абеля Эрнандеса Московский ЦСКА вылетел в Прагу на матч Лиги чемпионов с «Викторией» из города Пльзень.

12:11 В Кремле проанализируют ситуацию со сбитым у берегов Сирии российским Ил-20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проанализируют ситуацию с российским самолётом Ил-20, сбитым у берегов Сирии в результате провокационных действий Израиля.

12:05 Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цены на газ для населения Украины Украинские власти договорились с Международным валютным фондом (МВФ) о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.

12:04 В Госдуме прокомментировали крушение российского самолёта Ил-20 в Латакии Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в разговоре с RT заявление Минобороны России о том, что, прикрываясь российским самолётом Ил-20, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

12:01 Валерий Бганба назначен премьер-министром Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении бывшего спикера парламента Абхазии Валерия Бганбы премьер-министром республики. Об этом сообщает ТАСС.

12:00 Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при крушении Ил-20 Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения Ил-20 у берегов Сирии.

11:57 Глава ФИФА выразил сомнения в проведении матчей чемпионата Испании в США Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о своём отношении к идее проводить некоторые матчи чемпионата Испании в США.

11:52 «Формула-1» продала спонсорские права букмекерским конторам за $100 млн Компания Liberty Media, управляющая «Формулой-1», разрешила букмекерским конторам становиться спонсорами гоночной серии.

11:51 Шойгу возложил вину за сбитый Ил-20 на Израиль Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой израильского Минобороны Авигдором Либерманом инцидент со сбитым российским самолётом Ил-20, в результате которого погибли 15 военнослужащих России.

11:48 Глава Исполкома СНГ: непродление Киевом договора о дружбе с Россией негативно скажется на украинцах Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что прекращение Киевом действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией негативно скажется на гражданах Украины.

11:41 К месту крушения российского Ил-20 направлено судно с глубоководными аппаратами К месту крушения российского Ил-20 у берегов Латакии направлено судно «Селигер» с глубоководными аппаратами. Об этом сообщает Минобороны России.

11:37 Тарасенко одержал победу на выборах губернатора Приморья Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко победил во втором туре выборов губернатора Приморского края, набрав 49,55% голосов.

11:34 Обнаружено место падения российского Ил-20 у берегов Латакии В Минобороны России заявили об обнаружении места падения российского Ил-20 у берегов Латакии.

11:33 Теннисист Южный: не хочу, чтобы дети прожили мою жизнь Российский теннисист Михаил Южный подвёл итоги своей профессиональной карьеры, которая завершится после окончания турнира в Санкт-Петербурге.

11:28 Порошенко приглашён на саммит глав государств СНГ Президент Украины Пётр Порошенко приглашён на саммит глав государств СНГ, который состоится в Душанбе 28 сентября.

11:18 В посольстве Израиля отказались комментировать инцидент с Ил-20 в Сирии В посольстве Израиля в Москве отказались комментировать ситуацию с российским самолётом Ил-20 в Сирии.

11:17 Первые леди КНДР и Южной Кореи посетили детскую больницу в Пхеньяне Первые леди Южной Кореи и КНДР Ким Чжон Сук и Ли Соль Чу посетили детскую больницу и консерваторию в северокорейской столице.

11:16 Тутберидзе: Медведева хорошо выступила на Олимпиаде благодаря Загитовой Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, благодаря кому россиянка Евгения Медведева хорошо выступила на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где заняла второе место в женском одиночном разряде.

11:02 Экс-тренер сборной России по футболу подал в суд на бывшего президента Албании Экс-тренер сборной России по футболу, ныне возглавляющий сборную Албании, Кристиан Пануччи подал в суд на бывшего президента страны Буяра Нишани.

11:01 Минобороны России оставляет за собой право на адекватный ответ после действий ВВС Израиля В Минобороны России заявили, что оставляют за собой право на адекватные ответные меры после того, как из-за действий Израиля над Средиземным морем был сбит ракетой сирийских ПВО российский Ил-20.

10:59 Более 30 человек отравились едой в больнице в Твери По меньшей мере 30 пациентов и двое сотрудников больницы в Твери отравились больничной пищей, сообщили в Следственном комитете. По данному факту возбуждено уголовное дело.

10:45 Минобороны: российский Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО Российский самолёт Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит ракетой комплекса ПВО Сирии.

10:44 СМИ: Во Франции отрицают причастность к инциденту с российским самолётом в Сирии В Министерстве Вооружённых сил Франции заявили, что не имеют отношения к инциденту с российским самолётом Ил-20, который пропал с радаров у берегов Сирии. Об этом сообщает France Soir со ссылкой на информированные источники.

10:43 Тренер «Ахмата» Рахимов рассказал, с чем связаны изменения в игре Глушакова Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, с чем могут быть связаны изменения в игре капитана и полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.

10:33 Китай примет контрмеры в ответ на новые пошлины со стороны США Китай примет контрмеры в отношении Соединённых Штатов после установления американской стороной пошлин на $200 млрд на импортируемые из КНР товары.

10:31 В результате ДТП с участием автобуса в Турции погибли семь человек В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Центральной Турции погибли по меньшей мере семь человек, ещё 28 получили травмы. Об этом сообщает Anadolu.

10:28 Федерация бокса России назначила пожизненные стипендии олимпийским чемпионам Федерация бокса России (ФБР) на совете чемпионов приняла решение назначить пожизненные стипендии победителям Олимпийских игр.

10:24 Синоптики рассказали, когда в столицу придёт настоящая осень Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, когда жителям средней полосы России ожидать наступления настоящей осени.

10:18 В избирком Приморья поступило более 80 жалоб по выборам главы региона Избирком Приморского края получил более 80 жалоб на возможные нарушения в ходе выборов губернатора региона.

10:13 Глушаков высказался по поводу лайка поста актёра Назарова в Instagram Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков опроверг обвинения в том, что ему понравилось видео актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

10:11 Доллар и евро снижаются на открытии торгов На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

10:07 Пять человек погибли при взрыве газового баллона в автобусе в Узбекистане Пять человек погибли и 21 получил ранения в результате взрыва газового баллона в автобусе в Узбекистане. Об этом сообщили в МЧС республики.

10:02 Болельщики «Спартака» составили петицию в поддержку Карреры Болельщики московского «Спартака» составили петицию в поддержку главного тренера футбольной команды Массимо Карреры.

10:02 В США на поле для гольфа убита 22-летняя гольфистка Гольфистка Селия Баркин Аросамена была найдена мёртвой на поле для гольфа в городе Эймсе в американском штате Айова.

09:55 Источник: в Москве ограбили актёра Игоря Яцко В столице неизвестные ограбили заслуженного артиста России Игоря Яцко, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

09:47 Шарапова заявила, что ей нужно больше времени для восстановления после травмы Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила своё решение досрочно завершить сезон из-за травмы и снятие с турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине и Тяньцзине, а также с Кубка Кремля в Москве.

09:45 Правительство включило магазины в центре Москвы в пилотный проект по такс-фри Правительство России расширило список магазинов, при покупке товаров в которых иностранцы, выезжая из страны, смогут получать компенсацию по налогу на добавленную стоимость (НДС).

09:40 Генсек ШОС назвал борьбу с терроризмом ключевым приоритетом организации Борьба с терроризмом остаётся ключевым приоритетом Шанхайской организации сотрудничества, заявил во время выступления в Шанхае генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

09:33 Чесноков: Шарапова готова к созданию семьи Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков предположил, что Мария Шарапова может задумываться о создании семьи и рождении ребёнка.

09:25 Россиянки Родина и Гаспарян вышли во второй круг теннисного турнира в Сеуле Россиянки Евгения Родина и Маргарита Гаспарян вышли во второй круг теннисного турнира в южнокорейском Сеуле.

09:17 МИД Ирана приветствует решение Путина и Эрдогана по сирийскому Идлибу Министерство иностранных дел Ирана приветствует решение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о создании в районе сирийского Идлиба демилитаризованной зоны.

09:15 Чесноков назвал причину досрочного завершения Шараповой сезона Известный в прошлом теннисист и тренер Андрей Чесноков прокомментировал досрочное завершение сезона Марией Шараповой.

09:06 СМИ: В российский танкер «Механик Погодин» врезалась моторная лодка «Крым» Моторная лодка «Крым» под управлением мужчины, который, как предполагается, находился в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в арестованный на Украине российский танкер «Механик Погодин», сообщает «Новый день».

09:03 Япония призвала КНДР перейти к конкретным шагам по ядерному разоружению Японское правительство призвало лидера КНДР Ким Чен Ына перейти к конкретным шагам по выполнению достигнутых ранее договорённостей по ядерному разоружению после саммита с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

09:00 Шарапова может завершить карьеру в 2019 году Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков рассказал, что Мария Шарапова может завершить карьеру по окончании следующего сезона.

08:57 СМИ: Пекин пересмотрит планы по торговым переговорам с Вашингтоном из-за новых пошлин Китай может отменить торговые переговоры с Соединёнными Штатами вследствие введённых Белым домом пошлин на $200 млрд в отношении Пекина.