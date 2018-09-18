CNN

CNN: вину за сбитый сирийскими ПВО Ил-20 Россия полностью возложила на Израиль

Материал представлен в переводе ИноТВ
Российский патрульный самолёт Ил-20 попал под удар сирийских ПВО, которые отражали атаку израильских истребителей, сообщает CNN со ссылкой на Минобороны России. Как отмечает журналист телеканала Мэтью Чанс, Москва выступила с резкой критикой израильских ВВС, назвав их действия безответственными и полностью возложив на них вину за этот инцидент.
Мэтью, я хочу задать вам вопрос по поводу этой истории — о сирийском зенитно-ракетном комплексе, из которого был сбит российский самолёт. Нам только что стало об этом известно. Какие у вас есть подробности этого происшествия?
 
МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Подробности этого инцидента только сейчас стали известны благодаря российским государственным СМИ, которые процитировали заявление Минобороны России. Сообщается, что в результате удара по самолёту, осуществлявшему военно-морское патрулирование, погибли 15 человек. По всей видимости, самолёт был сбит сирийским ЗРК С-200, ракетами класса «земля — воздух» советской эпохи, 1960-х годов. Этот комплекс был в распоряжении сирийской армии.
 
Они, похоже, были выпущены в ответ на атаку израильских сил. Истребители F-16 наносили удары по объектам в районе Латакии, которая, как мы знаем, является одним из оплотов сирийского правительства. Похоже, силы ПВО, будучи приведёнными в действие, неумышленно сбили российский военной-морской патрульный самолёт.
 
Русские выступили с довольно критичным заявлением в отношении Израиля. Они сказали: «В результате безответственных действий израильских военных погибли 15 российских военнослужащих».
 
Так что Россия напрямую возложила вину на израильтян за то, в результате их действий один из российских самолётов был сбит сирийской ПВО.
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 18 сентября 2018 года.
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источник
CNN США Северная Америка
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