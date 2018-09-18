Guardian: около Сирии пропал с радаров российский военный самолёт

Российский военный самолёт, на борту которого находились 14 человек, пропал с радаров около Сирии, сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление Минобороны России.

«17 сентября около 23:00 по московскому времени при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолёта Ил-20», — отметили в ведомстве.

В Минобороны утверждают, что судьба российских военных неизвестна и в настоящее время проводятся поиски самолёта.

Источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов предположил, что военный самолёт мог затонуть в Средиземном море в результате «непредвиденного инцидента критического характера» в воздухе, пишет британское издание, ссылаясь на российские новостные агентства.

Один из американских чиновников на условиях анонимности заявил зарубежному новостному агентству, что в США полагают, что российский самолёт могли случайно сбить сирийские войска, наносившие удары по израильским ракетам. «Ракеты были запущены не американскими войсками, и на данный момент у нас нет другой информации», — рассказал The Guardian представитель Пентагона.

«Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия, — заявили в Минобороны России. — Российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne».

На вопрос об израильских ударах и российском самолёте пресс-секретарь Минобороны Израиля ответила, что ведомство «не даёт комментариев по зарубежным сообщениям».

«Французская армия отрицает свою причастность к этому нападению», — заявил представитель военного ведомства Франции.

Сообщения о том, что самолёт был сбит, начали поступать после запуска ракет с моря по нескольким объектам в сирийском прибрежном городе Латакия. По сообщениям сирийских СМИ, ракеты были перехвачены силами противовоздушной обороны.

«Благодаря силам ПВО удалось оказать сопротивление вражеским ракетам, запущенным с моря по направлению к городу Латакия, а также перехватить некоторые из них», — заявил военный источник сирийскому изданию Sana.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отметил, что в городе были слышны сильные взрывы, во время которых были ранены более 10 сирийских военнослужащих, пишет The Guardian.