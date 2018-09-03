Junge Welt: немцы восстановили памятник советским лётчикам-героям

В Международный день мира в саксонском городе Гайтхайн состоялось повторное открытие памятника двум советским пилотам, ценой своих жизней спасших жителей немецкого села, сообщает Junge Welt. Горожане, а также правозащитные организации участвовали в сборе денег на реставрацию монумента, отмечает издание.

К Международному дню мира в районе Сихра саксонского города Гайтхайн произошло повторное открытие памятника двум советским пилотам, погибшим в ходе учебного полёта, пишет Junge Welt. На мероприятии присутствовали представители различных партий, движений, организаций, работники СМИ из Германии и России, а также генеральный консул Российской Федерации в Лейпциге Андрей Юрьевич Дронов.

19 октября 1966 года два пилота Виктор Николаевич Шандаков и Юрий Алексеевич Владимиров взлетели на двухместном учебно-тренировочном самолёте с находящегося в 20 км от места, где теперь установлен памятник, военного аэропорта Лейпциг-Альтенбург. Во время полёта отказал двигатель. Машина начала стремительно терять высоту. Пилоты получили разрешение на катапультирование, но они заметили, что летят в сторону села.

Только после того, как они убедились, что самолёт не рухнет на жилые дома, они воспользовались системой спасения. Однако для раскрытия парашютов не хватило высоты. После крушения жители села Сихра поспешили на место, где упал самолёт, но помочь уже не могли. Один из пилотов погиб сразу, другой — вскоре после столкновения с землёй.

За прошедшие десятилетия о памятнике в их честь забыли, продолжает издание. После политических перемен в 1990-е у людей были другие заботы, поясняет автор. Памятник мог зарасти и разрушиться. Но местные представители Партии демократического социализма сочли его сохранение своей моральной обязанностью. И регулярно за ним ухаживали.

Со временем понадобилось провести работы по реставрации монумента, рассказывает автор. Местный представитель Левой партии Бернд Гнант решил собрать на это деньги. Он и его товарищи организовали сбор пожертвований. В финансировании приняли участие не только местные жители, но и различные правозащитные организации. Среди тех, кто отдал свои кровные на восстановление памятника, были представители Европарламента, бундестага, ландтага, местных собраний и самых разных политических партий. В заключении удалось набрать сумму, превышающую необходимую более чем в три раза.

В своей речи на церемонии повторного открытия памятника Гнант подчеркнул, что «в годы Второй мировой войны советская армия внесла основной вклад в победу над фашизмом». Он выразил солдатам СССР свою «глубокую благодарность». Во время своего выступления он также обратился к НАТО и странам — членам альянса: «Без России и тем более против России мира на Земле быть не может. Не показывайте кулак, а протяните России руку!» Он потребовал приложить совместные усилия «для мирного сосуществования, разоружения и дружбы народов». В таком случае, подчеркнул он, «смерть двух героев Сихры будет не напрасной».