Волкер: возрождение Второго флота — ответ на возросшую активность России в Атлантике

Американские ВМС восстанавливают Второй флот в Атлантическом океане, мотивируя это «возросшей активностью» российских подводных лодок в регионе, сообщает Fox News. В интервью телеканалу бывший постпред США при НАТО Курт Волкер предположил, что этим решением Вашингтон шлёт Москве сигнал: он не позволит ей беспрепятственно расширять свой военно-морской потенциал.

Ссылаясь на рост активности российских подводных лодок в Атлантическом океане, ВМС США восстанавливают Атлантический флот, чтобы сдержать военную экспансию Москвы. Всё это происходит на фоне того, как Владимир Путин обвиняет НАТО в стремлении приблизить свои военные объекты к российским границам.

С нами на связи посол Курт Волкер, бывший постпред США при НАТО и исполнительный директор Института Маккейна.* Сэр, спасибо, что уделили нам время сегодня. Не терпится услышать ваше мнение на этот счёт.

Начнём с флота. В Норфолке США воссоздают Второй флот, который прекратил свою деятельность в 2011 году. От него Америка зависела в самые напряжённые моменты холодной войны, и теперь мы к нему возвращаемся.

Ранее в этом году командующий военно-морскими операциями ВМС США, адмирал Джон Ричардсон заявил репортёрам, что подобной активности российских субмарин мы не видели на протяжении 25 лет. Особенно это касается Атлантики.

Что всё это означает? То, что флот вновь вводится в действие, и вся эта активность со стороны России, которую мы наблюдаем.

КУРТ ВОЛКЕР, бывший постпред США при НАТО: Во-первых, как вы отметили, этот флот и присутствие в регионе имеет давнюю историческую основу. Не только в годы холодной войны, но даже во время Второй мировой мы сопровождали судна, идущие к европейскому континенту и обратно.

И это продолжалось на протяжении холодной войны. Мы сталкивались с высокой активностью советских субмарин и военных кораблей. После распада СССР уровень этой активности и качество ВМФ значительно снизилось.

Но в последние 10 — 15 лет Россия прилагает огромные усилия для восстановления своего военного и военно-морского потенциала. И она развёртывает свои силы всё более и более агрессивно. Подумайте о маршрутах, о которых идёт речь. Это воздушные и морские пути вокруг Исландии, идущие к побережью США, далее к Венесуэле и обратно.

Поэтому со стороны США было вполне разумно распустить это командование несколько лет назад, учитывая отсутствие российской активности. И столь же разумно чем-то его заменить, принимая во внимание потенциал (Москвы. — ИноТВ).

Всё это делается, чтобы послать сигнал?

КУРТ ВОЛКЕР: Я думаю, это шлёт сигнал, что Россия не может расширять свои Вооружённые силы и наращивать свой военный потенциал беспрепятственно. Ситуация будет контролироваться. Кроме того, будет обеспечено американское присутствие. Мы применим чрезвычайно важный принцип свободной навигации к открытому океану. И мы возобновим наше присутствие и использование средств слежения.

Дата выхода в эфир 25 августа 2018 года.



* Имеется в виду Институт международного лидерства Джона Маккейна (McCain Institute for International Leadership), состоящий в партнёрских отношениях с Международным Республиканским Институтом (International Republican Institute), возглавляемым Джоном Маккейном, — организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.08.2016.