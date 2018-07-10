Sky News: британский флот защитит Северную Атлантику от «российской угрозы»

Военно-морской флот Великобритании усилит своё присутствие в Северной Атлантике с целью противостояния «российской угрозе», заявил глава британского ВМФ Филип Джонс. По его словам, русские «могут навредить оптоволоконным кабелям, пролегающим по дну Атлантики, и причинить ущерб мировым коммуникациям», чему Лондон и Вашингтон совместными усилиями должны помешать.

Военно-морские силы Великобритании увеличат присутствие в северной части Атлантического океана, чтобы противостоять «угрозе со стороны России», заявил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс. По его словам, в Северной Атлантике будет создана совместная зона операций НАТО, что сделает регион приоритетным для Великобритании и позволит регулярно направлять туда военные корабли и самолёты.

«Это усиленное восстановление мощи и масштаба, о которых мы и не думали ещё лет десять назад. Мы должны были ответить на это. Отличительные характеристики их кораблей, их способность к развёртыванию, их функциональность очень впечатляют», — подчеркнул Джонс, говоря о российском ВМФ.

Как отмечает журналист Sky News Алистер Банколл, адмирал сделал это заявление спустя несколько недель после решения США восстановить Второй флот в Атлантическом океане в ответ на «российскую угрозу». Одной из его главных задач будет защита оптоволоконных кабелей, пролегающих по дну Атлантического океана и имеющих критически важное значение для мировых коммуникаций.

«Мы знаем, что русские способны обнаруживать и оказывать воздействие на эти кабели... Мы должны определять, отслеживать, наблюдать, что они делают на поверхности воды и под водой. Уже один факт, что они направляются туда, где, как мы знаем, находятся эти кабели, используют судна, которые отплывают от главного корабля, чтобы приблизиться к этим кабелям, — это признак того, что они как минимум изучают их и, возможно, собираются осуществлять другие операции. Поэтому мы должны быть способны помешать этому», — резюмировал Джонс.