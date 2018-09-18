Sky News: после сбитого Ил-20 Израилю будет гораздо сложнее проводить операции в Сирии

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CNN: алиби «российских туристов» вряд ли убедит британских следователей CNN
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Сирия выразила соболезнования в связи с крушением Ил-20
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари выразил соболезнования России в связи с крушением российского самолёта Ил-20 на территории САР в результате действий Израиля.
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В МИД России рассказали о встрече с временной поверенной в делах Израиля
Замглавы МИД России Сергей Вершинин на встрече с временной поверенной в делах Израиля в Москве Керен Коэн-Гат назвал действия израильских ВВС в Сирии безответственными.
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На Украине предложили проверить психическое здоровье кандидатов в президенты
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что врачам стоило бы проверить психическое здоровье большинства кандидатов в президенты страны.
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Вице-президент WADA заявила, что будет голосовать против восстановления РУСАДА
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что на заседании исполкома организации будет голосовать против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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Помпео прокомментировал крушение Ил-20 в Сирии
Соединённые Штаты сожалеют в связи с крушением российского Ил-20 у берегов Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Чалов считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Викторией» в Лиге чемпионов
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией».
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Путин призвал избранных губернаторов быстро включиться в работу
Российский лидер Владимир Путин на встрече с избранными в России губернаторами призвал их как можно быстрее включиться в работу.
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Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Викторией» в Лиге чемпионов
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией».
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В Пентагоне прокомментировали крушение самолёта Ил-20
В Пентагоне заявили о непричастности коалиции во главе с США к крушению самолёта Ил-20 ВКС России.
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Рублёв проиграл Штруффу на турнире ATP в Санкт-Петербурге
Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от немца Яна-Леннарда Штруффа в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
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СБУ заявила о задержании «близкого к Кадырову» россиянина
Правоохранительные органы Украины задержали в Киеве гражданина России, якобы близкого к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову. Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).
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Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок с основным составом «Спартака»
Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок с основной командой.
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В Мексике обнаружили грузовик со 157 трупами
Недалеко от мексиканского города Гвадалахара был обнаружен грузовик с холодильным прицепом, где находились 157 трупов.
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Тайфун «Мангхут» нанёс Китаю ущерб на сумму свыше $760 млн
Экономический ущерб Китая от тайфуна «Мангхут» составил 5,2 млрд юаней ($764 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.
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Все объекты Универсиады-2019 в Красноярске будут введены в эксплуатацию до конца 2018 года
Руководитель дирекции Универсиады 2019 года Максим Уразов сообщил, что все объекты турнира, который пройдёт в Красноярске, будут введены в эксплуатацию до завершения 2018 года.
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Нетаньяху выразил соболезнования Путину после крушения Ил-20
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением российского Ил-20 в Сирии, заявили в пресс-службе израильского премьера.
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Ловчев назвал глупостью решение Карреры отстранить Глушакова и Ещенко
Известный футбольный эксперт, бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отстранение Андрея Ещенко и Дениса Глушакова от тренировок с основной командой после лайка поста актёра Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера красно-белых Массимо Карреры.
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В ЕБРР прокомментировали достижение соглашения МВФ с Украиной
Директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж прокомментировал достижение соглашения Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной.
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Ким Чен Ын угостил президента Южной Кореи корнями колокольчика
Лидер КНДР Ким Чен Ын угостил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на торжественном приёме корейскими разносолами из диких растений, передаёт РИА Новости.
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Объём производства продуктов питания в Крыму вырос на 15,9% в январе — августе
Объём производства пищевых продуктов в Крыму в январе — августе 2018 года вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает «Крыминформ».
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Председатель Тюменской гордумы Дмитрий Еремеев отказался отвечать на вопросы RT
7 сентября в связи с широким общественным резонансом RТ направил официальный запрос на интервью спикеру городской думы Тюмени Дмитрию Еремееву, в котором попросил рассказать о причинах, деталях и последствиях резонансного ДТП с его участием, произошедшего ночью 24 июня 2018 года. Дмитрий Еремеев, ранее прокомментировавший этот трагический инцидент, отказался дать развёрнутое интервью.
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Капитан «Виктории» заявил, что в составе ЦСКА осталось всего два футболиста, имена которых ему знакомы
Защитник и капитан чешского футбольного клуба «Виктория» Роман Губник поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
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Эксперт прокомментировал заявление о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море
Политолог, член общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море.
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США выразили соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
Постпредство США при ООН выразило соболезнования в связи с крушением российского Ил-20 у берегов Сирии.
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Walmart изымет из продажи одежду с символикой СССР
Американская сеть супермаркетов Walmart пообещала изъять из продажи одежду с символикой СССР в ответ на запрос представителей Литвы, заявила пресс-секретарь литовского МИД Раса Якилайтене.
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Главный тренер «Виктории» высказался о предстоящем матче с ЦСКА в Лиге чемпионов
Главный тренер чешского клуба «Виктория» Павел Врба поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
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Глава Бурятии рассказал о перспективах экономики региона
Глава Бурятии Алексей Цыденов в беседе с kp.ru рассказал о перспективах экономики региона.
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Фестиваль науки пройдёт 22 сентября в Якутске
Фестиваль науки пройдёт в шестой раз в Якутске, сообщает kp.ru. В этом году он запланирован на 22 сентября.
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Путин подписал указ о передаче «Чеченнефтехимпрома» в собственность Чечни
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому в собственность Чечни переходит компания «Чеченнефтехимпром».
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В Белгородской области завели дело из-за смерти восьмилетнего ребёнка в больнице
В Белгородской области завели уголовное дело из-за смерти восьмилетнего ребёнка в больнице, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
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Сдавшийся экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке диверсий в ДНР
Бывший сотрудник управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Владимир Болтенко сдался властям самопровозглашённой Донецкой народной республики и рассказал о подготовке диверсий.
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Слушания по делу российских моряков в Ливии перенесены на 9 октября
Суд Триполи, который рассматривает дело двух российских моряков с танкера «Теметерон», в третий раз перенёс дату слушаний — теперь на 9 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Ливии Ивана Молоткова.
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Шойгу рассказал о сроках вывода тяжёлого вооружения из зоны деэскалации в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о сроках вывода тяжёлого вооружения из зоны демилитаризации в сирийском Идлибе.
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Дочь Карреры поблагодарила фанатов «Спартака», поддержавших её отца
Франческа Каррера, дочь главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Карреры, выразила слова благодарности болельщикам, которые поддержали её отца.
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Греф допустил возможность снижения ставок по ипотеке до 7%
Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке могут снизиться до 7% в перспективе двух—трёх лет, сообщает ТАСС.
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Организатор отменённого концерта Монеточки прокомментировал ситуацию
Организатор отменённого концерта певицы Елизаветы Гырдымовой, известной под псевдонимом Монеточка, прокомментировал ситуацию в беседе с телеканалом «360».
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Де Мистура приветствует решение Путина и Эрдогана по Идлибу
Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что организация приветствует решение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о создании в районе сирийского Идлиба демилитаризованной зоны.
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На востоке Оренбургской области локализовали степной пожар
На востоке Оренбургской области спасатели локализовали степной пожар, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.
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Киев призвал парламент Норвегии не поддерживать «Северный поток — 2»
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обсудил с главой парламента Норвегии Туне Вильхельмсен Трьоен проект газопровода «Северный поток — 2».
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Самедов и Мельгарехо вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»
Полузащитники московского «Спартака» Александр Самедов и Лоренцо Мельгарехо возобновили тренировки в общей группе накануне матча первого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом».
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Опубликован первый трейлер фильма «Капитан Марвел»
Студия Marvel Entertainment опубликовала на своей официальной странице в YouTube первый трейлер фильма «Капитан Марвел».
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Минздрав изучит идею ввести в России сухой закон
Министерство здравоохранения России рассмотрит предложение ввести сухой закон, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
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«Новатэк» подписал соглашение по перегрузке СПГ в Норвегии
«Новатэк» подписал соглашение с норвежской Tschudi Shipping Company по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления российской компании Марка Джетвея.
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Розыгрыш итальянской Серии B приостановлен по ходу сезона
Розыгрыш второго по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу — Серии B — сезона-2018/19 приостановлен.
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Эксперт прокомментировал заявление Медведева о цифровой экономике
Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о цифровой экономике.
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В центре Москве завершают реставрацию здания XIX века
В Москве завершают реставрацию здания XIX века, расположенного на углу Пятницкой улицы и Серпуховской площади, сообщает портал мэра и правительства.
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Северный флот провёл учения по высадке десанта и обороне побережья на Чукотке
Арктическая группировка Северного флота провела учения по высадке десанта и обороне побережья на Чукотке, сообщает телеканал «Звезда».
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Собянин отправил в отставку правительство Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства столицы.
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Эксперты назвали самые популярные автомобили в городах-миллионниках России
Стали известны самые популярные автомобили в 15 городах-миллионниках России, сообщает Nation News.
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Экс-президент «Спартака» прокомментировал отстранение Глушакова и Ещенко
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с ФАН прокомментировал отстранение Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой.