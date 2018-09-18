Sky News: после сбитого Ил-20 Израилю будет гораздо сложнее проводить операции в Сирии

Россия вызвала посла Израиля в Москве, чтобы задать ему вопросы по поводу сбитого рядом с Сирией российского военного самолёта.

ДЖЕЙН СЕКЕР, ведущая Sky News: Полагают, что самолёт был сбит сирийской ракетой. Минобороны России заявляет, что в инциденте виноват Израиль.

С нами на связь выходит наш ближневосточный корреспондент Алекс Росси, который сейчас находится в Иерусалиме. Алекс, добрый день. Похоже, эти события вызвали довольно серьёзный разлад?

АЛЕКС РОССИ, корреспондент CNN: Да, Колин, ситуация действительно очень серьёзная. На простом уровне, мне кажется, всё это показывает, насколько загружено воздушное пространство над Сирией, где уже семь лет идёт война. Здесь присутствуют крупные державы, у которых есть свои интересы, и одним из таких государств является Израиль.

По-моему, этот случай выделяется тем, что между Россией и Израилем до этого момента были очень тесные отношения. Последние несколько лет процесс урегулирования конфликта проходил посредством горячей линии. Не забывайте, что в Министерстве обороны в Тель-Авиве очень много русскоговорящих израильтян. Раньше они связывались со своими российскими коллегами, чтобы предупредить их об операциях над Сирией. Однако в этом случае она (горячая линия. — ИноТВ), похоже, дала сбой довольно драматичным образом.

Кроме того, если послушать, к какому языку прибегло российское Министерство обороны, то можно увидеть, что его заявления были жёсткими, обличительными и недвусмысленными. Они не просто говорят, что произошедшее не было случайностью. По их словам, пилот российского* истребителя вёл себя безответственно и использовал береговой патрульный самолёт с 15 российскими военнослужащими на борту — именно столько их было на момент катастрофы — в качестве щита. Это был умышленный шаг. Выражаясь словами Министерства обороны, это была провокация. Они также заявляют, что пока не исключают возможности военного ответа на случившееся. Если подвести итог, то можно сказать, что, похоже, Россия видит в этом серьёзнейшее злоупотребление её доверием.

Каким будет ответ, мы пока не знаем. Нам известно, что у сирийцев есть системы противовоздушной обороны С-200. Там есть также системы С-400, которые способны значительно усложнить израильтянам проведение их операций. Но последними управляют россияне, как мы полагаем, с российской авиабазы Хмеймим в Латакии.

Возможно, россияне развернут (противовоздушный. — ИноТВ) щит… зонт над всей Сирией. И, вероятно, теперь С-400 не просто будут следить за израильскими истребителями, они станут держать их на прицеле, когда те будут приближаться для нанесения ударов. Думаю, это значительно усложнит жизнь израильтянам.

С каждой неделей всё лучше понимаешь, насколько масштабную войну ведёт Израиль в Сирии. Ранее в этом месяце мы слышали, что за последние полтора года Израиль нанёс 200 авиаударов по территории Сирии. Теперь им, возможно, будет гораздо сложнее наносить удары по, как они утверждают, иранским поставкам ракет.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2018 года.

* Так сказано в оригинале, корреспондент допустил оговорку, имея в виду израильский самолёт (прим. ИноТВ).