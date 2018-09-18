Jerusalem Post: инцидент с Ил-20 способен нарушить хрупкий баланс сил в Сирии

Россия обвинила Израиль в причастности к крушению российского самолёта Ил-20, в результате которого погибли 15 российских военнослужащих, сообщает Jerusalem Post. Издание беспокоит ужесточение риторики в диалоге двух стран. Оно опасается, что этот инцидент может нарушить хрупкий баланс сил в Сирии.

В районе города Латакия сирийские силы ПВО по ошибке сбили российский самолёт Ил-20, сообщает Jerusalem Post. В результате авиакрушения погибли 15 военнослужащих России. При этом Минобороны страны выступило с резкими обвинениями в адрес Израиля, якобы причастного к инциденту, пишет издание.

В Москве заявили, что «израильские лётчики подставили его (Ил-20. — ИноТВ) под огонь средств ПВО Сирии», добавив, что такой поступок «не отвечает духу российско-израильского партнёрства». Минобороны оставило за собой право на «ответные адекватные действия».

Россия и в прошлом обвиняла Израиль в авиаударах в Сирии, напоминает издание, но раньше риторика Москвы не была такой жёсткой. И связано это с тем, что в этот раз погибли российские военнослужащие. При этом Россия могла не обвинять израильских пилотов, а вместо этого возложить вину за случившееся на сирийские силы ПВО. Однако это бы больше походило на самокритику, ведь войска Дамаска используют российскую технику, которая и дала сбой.

Впрочем, в утверждении, что Израиль мог умышленно пойти на сложную военную хитрость, чтобы запутать силы противовоздушной обороны, тоже есть смысл, признаёт Jerusalem Post. В Москве отметили, что по горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолёт в безопасную зону. В Минобороны убеждены, что израильская сторона использовала Ил-20 в качестве прикрытия.

Произошедшее свидетельствует о том, что находящиеся в Сирии военные силы недостаточно хорошо наладили коммуникацию друг с другом. Эта ситуация стала своего рода испытанием для российских и сирийских сил ПВО. К тому же Москва не хочет использовать в регионе С-400, ведь она продаёт их и Турции. Россия оказалась в затруднительном положении. С одной стороны использование современных комплексов может обострить конфликт, с другой — если их не применять, сирийцы с непониманием отнесутся к тому, что не могут защитить свои самолёты и военные объекты.

Для Израиля произошедшая ситуация — это проблема, отмечает издание. Он настаивает на том, чтобы иранские войска вышли из Сирии. В то же время Израиль поддерживает хорошие отношения с Россией, а Москва дала понять, что разделяет опасения Израиля по поводу вовлечённости Ирана в сирийский конфликт. «После Латакии возникла угроза, что этот хрупкий баланс может измениться. Москва не может игнорировать смерть российских военнослужащих, и Россия даёт понять, что не собирается признавать произошедшее ужасной ошибкой, а скорее видит в авиаударах угрозу жизням россиян», — заключает издание.