Die Welt: Турция решилась на сирийский «выпад» в сторону России

После провального саммита в Тегеране, на котором Турция не смогла настоять на перемирии в Идлибе, Анкара приступила к увеличению своего военного контингента в Сирии, сообщает Die Welt. Также турецкие власти поставляют оружие повстанцам в осаждённом городе, подвергая себя риску военной конфронтации с сирийской армией и, соответственно, Россией, отмечает автор статьи Альфред Хакенсбергер.

События в Идлибе развиваются не по плану Анкары, пишет Die Welt. Мирное разрешение конфликта не предвидится. Но Турция не сдаётся, а, напротив, усиливает своё военное присутствие в Сирии и поставляет оружие повстанцам, рассказывает автор статьи Альфред Хакенсбергер.

Об этом свидетельствуют видеосъёмки, на которых Анкара переправляет в Сирию различное вооружение: танки, гаубицы, зенитные орудия и ракетные пусковые установки. Их везут на посты наблюдения турецких войск в Идлибе. За прошедшие годы Анкара возвела 12 таких объектов вдоль линии фронта с сирийской армией. Теперь они превратились в полноценные военные базы с современными системами ПВО.

Изначально предполагалось, что посты будут использоваться для обороны зоны деэскалации в Идлибе, но это уже в прошлом, ведь сирийский город превратился в поле боевых действий. И сейчас Турцию оттеснили на нём на второй план. На последних переговорах о судьбе Идлиба в Тегеране Анкаре не удалось настоять на перемирии, поясняет автор.

Но Турция так просто не сдаётся, продолжает издание. После провального саммита она увеличивает свой контингент в Идлибе и поставляет оружие повстанцам. Об этом свидетельствуют видео в интернете и материалы информационного агентства Reuters. «Готова ли Турция пойти на риск конфронтации с сирийской армией и, соответственно, Россией? Или это просто угрозы, чтобы не потерять лицо?» — задаётся вопросами автор статьи.

Если Идлиб будет освобождён, Анкара потеряет своих повстанцев из Сирийской национальной армии. Это вооружённое формирование уже дважды атаковало «курдских террористов» и защищает интересы Турции в оккупированном Африне.

Сложившаяся ситуация не оставляет Анкаре выбора, поэтому турецкие власти щедро снабжают повстанцев в Идлибе оружием и патронами. По имеющейся информации, они заверили оппозиционные силы в сирийском городе в своей полной поддержке на случай затяжной войны на истощение. При этом Die Welt убеждена, что турецкое оружие также попадает в руки исламских террористов, находящихся в Идлибе, ведь все находящиеся в городе повстанцы создали общий оперативный штаб.

Наблюдатели полагают, что возможность нападения Анкары на сирийскую армию маловероятна, но на фоне увеличения турецкого контингента в Сирии исключать её не стоит. Складывается впечатление, что Турция готова пойти на такой риск, ведь Сирия очень важна для Эрдогана. Он не может бездействовать, наблюдая за тем, как в соседней стране происходит новый передел сфер влияния.

С начала гражданской войны в 2011 году турецкие власти поддерживали восстание против президента страны Башара Асада и отдавали силам оппозиции миллионы, но из-за России и Ирана свергнуть его не удалось. В связи с этим Турция избрала прагматический курс, чтобы извлечь стратегическую выгоду из сложившейся ситуации.

Поставки оружия повстанцам — это «выпад» в сторону России, подчёркивает Хакенсбергер. Турция пытается оказывать давление и даёт понять, что борьба за Идлиб будет долгой и тяжёлой. Анкара обязательно хочет добиться перемирия, чтобы вывести своих боевиков из города, поясняет автор.