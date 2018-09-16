El País: переговоры России и Турции отсрочивают наступление в Идлибе

В понедельник состоится встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, важнейшей темой которой станет наступление в сирийской провинции Идлиб, сообщает El País. Издание отмечает, что, весьма вероятно, новые переговоры на неопределённый срок отложат наступление в провинции.

В понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в российском Сочи для обсуждения ситуации в Сирии, сообщает El País.

Таким образом обе стороны намерены возобновить переговоры, прошедшие на прошлой неделе в Тегеране при участии лидера Ирана Хасана Рухани. При этом ожидается, что повестку дня возглавит сирийский Идлиб, чья судьба вновь будет обсуждаться вдали от Сирии Путиным, представляющим также Дамаск и Тегеран, и Эрдоганом, представляющим сирийских повстанцев.



Издание отмечает, что население Идлиба с облегчением восприняло слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в эту пятницу заверил, что в настоящий момент наступление на провинцию не готовится.

«Наступление остановлено, и переговоры между Турцией и Россией продолжаются в позитивном ключе», — заверил El País анонимный источник, близкий к сирийскому правительству.

По словам всё того же пожелавшего остаться неизвестным источника, Турция «обязалась изгнать иностранных джихадистов из Идлиба», при этом не уточняя, каким образом и куда.

При этом сирийский военный эксперт Навар Оливер отметил, что «Россия дала Турции от трёх до пяти недель, чтобы покончить с джихадистами».

Таким образом, автор статьи отмечает, что перед Аль-Каидой* стоит всего два варианта: сражаться сегодня против Турции, или завтра против России. В связи с этим, по словам Оливера, несколько недель назад террористы запустили «ожесточённую» маркетинговую кампанию по привлечению жителей Идлиба на свою сторону.

Вместе с тем, El País отмечает, что, вероятно, решение о борьбе с Аль-Каидой, откладывает на неопределённый срок наступление сирийских войск на Идлиб «к большому облегчению жителей провинции, которым больше некуда бежать».

Тем не менее, международное сообщество всё ещё обеспокоено скоплением вооруженных сил в районе территории Идлиба. Тогда как в Дамаске настаивают, что уничтожат всех террористов Идлиба, которые откажутся сложить оружие, а в Анкаре клянутся «покончить с курдскими террористами».

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.