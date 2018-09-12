Focus: пока Берлин колеблется, Россия и Турция планируют послевоенный порядок в Сирии

Германия не спешит принимать окончательное решение по поводу возможного участия бундесвера в военной кампании в Сирии. Пока правительство Ангелы Меркель рассуждает о гипотетических ситуациях, крупные игроки в регионе бьются за формирование послевоенного порядка в стране. Вполне вероятно, что Россия и Турция сохранят своё влияние в Сирии — и оставят там свои войска даже после завершения вооружённого конфликта, пишет немецкий журнал Focus Online.

Гражданская война в Сирии длится уже семь лет, однако в скором времени последний оплот мятежников в Идлибе может пасть под ударами российской авиации и сирийских войск, пишет немецкий журнал Focus Online. Правительство Германии обеспокоено ситуацией в Сирии, но принимать решение пока не торопится.

До сих пор Берлин предпочитал не вмешиваться в военный конфликт на Ближнем Востоке, и в этот понедельник немецкое правительство снова оставило открытым вопрос по поводу привлечения бундесвера в случае химических атак в Идлибе. «Разумеется, правительство Германии поддерживает контакт с партнёрами и союзниками», — заявил официальный представитель правительства в Берлине Штеффен Зайберт. По его словам, в Германии обеспокоены возможностью, что ужасные события могут повториться по образцу других сирийских очагов конфликта. Тем не менее окончательного решения пока не принято, подчеркнул Зайберт. В конце концов, может возникнуть ситуация, в которой участие бундесвера будет необходимо.

«В то время как правительство канцлера Ангелы Меркель, очевидно, всё ещё раздумывает о гипотетических ситуациях», крупные игроки в Сирии уже борются за формирование послевоенного порядка в регионе, пишет немецкий журнал. Ясно, что Асад не будет свергнут. Однако достичь полноценной и единоличной диктатуры ему тоже вряд ли удастся, полагает автор статьи, объясняя это тем, что Россия и Турция уже слишком серьёзно вовлечены в вооружённый конфликт в регионе.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет помешать образованию курдского государства к югу от его страны, где проживает немало курдов, которые могут пожелать отделиться от Турции. Уже хотя бы по этой причине Эрдоган заинтересован в том, чтобы его войска оставались в Сирии и после завершения вооружённого конфликта, отмечает Focus Online.

США разместили на северо-востоке Сирии 2 тыс. солдат в поддержку курдского ополчения, и неясно, отзовёт ли в итоге Дональд Трамп свои войска из региона. Если этого не произойдёт, Эрдоган тоже наверняка не захочет отзывать свои подразделения, убеждён автор статьи.

Россия на протяжении многих лет поддерживала сирийское правительство, однако после окончания войны Асаду будет сложно избавиться от её военного присутствия, уверяет журналист. Оказывая военную помощь Сирии, Россия гарантировала себе определённые права в регионе и может активно вмешиваться в дела страны, отправляя туда войска и снаряжение без контроля со стороны сирийского правительства.

Это означает, что в лице своего самого близкого союзника Асад впустил в страну и потенциально самого влиятельного оппонента, поясняет издание. По версии журнала, вполне вероятно, что Асад и после окончания войны будет нуждаться в поддержке России для сохранения собственной власти — как в финансовом, так и в военном аспекте.

Сейчас власть Асада остаётся неоспоримой по всему средиземноморскому побережью, и только Идлиб неподалёку от Ракки до сих пор не полностью находится под контролем сирийского правительства. Вполне вероятно, что Асад восстановит своё влияние и в этом регионе, отмечает немецкий журнал.

По версии Focus Online, у правительства Германии есть причины для сдержанности — в конце концов, вмешательство Запада может заставить войну вспыхнуть с новой силой. Вероятно, это одна из причин, по которым немецкое правительство предпочитает не принимать слишком поспешных решений, заключает корреспондент издания.