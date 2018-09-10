Die Zeit: в СДПГ отвергли идею военного участия Германии в сирийском конфликте

В Министерстве обороны Германии рассматривают возможность военного участия бундесвера в сирийском конфликте, сообщает Die Zeit. Глава ведомства Урсула фон дер Ляйен предлагает нанести авиаудары по инфраструктурным объектам сирийских войск в случае применения Дамаском химического оружия в Идлибе. Эта идея пришлась не по нраву главе Социал-демократической партии Германии Андрее Налес, отмечает немецкое издание.
Министерство обороны Германии рассматривает возможность военного участия бундесвера в сирийском конфликте, сообщает Die Zeit. В случае если армия Дамаска совершит химическую атаку на Идлиб, глава немецкого оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен предлагает присоединиться к альянсу США, Великобритании и Франции. Если применение ядовитого газа будет доказано, то бундесвер может на самолётах Tornado атаковать инфраструктурные объекты сирийских войск, например склады с оружием.
Эксперты также рассматривают возможность проведения разведывательных полётов перед бомбардировками, а также совместного с другими странами участия в боевых операциях, отмечает издание. При этом в случае стремительной атаки консультации с бундестагом будут уже проходить постфактум, отмечает Die Zeit.
Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес отвергла эту идею, заявив, что её политическое объединение «не проголосует за участие Германии в сирийской войне ни в правительстве, ни в парламенте». Она поддержала министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в его попытках «предотвратить гуманитарную катастрофу» дипломатическим путём на переговорах с Турцией и Россией. К тому же в Москве опасаются, что повстанцы могут сфальсифицировать химатаку, чтобы спровоцировать военное вмешательство со стороны США и других государств, добавляет издание.
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