CNN: войска США в Сирии начали учения в ответ на «российскую угрозу»

Более сотни американских военных начали незапланированные учениях на юге Сирии в ответ на «угрозу» со стороны России, пишет CNN. Как отмечает канал, эти манёвры — реакция Вашингтона на предупреждение Москвы о том, что она собирается нанести «высокоточные удары» по боевикам, находящимся в районе неподалёку от американской военной базы Эт-Танф.

Более сотни американских военнослужащих начали незапланированные учения на юге Сирии в ответ на «угрозу» со стороны России, пишет CNN со ссылкой на слова чиновника Минобороны США.



Детали этих манёвров описаны в заявлении Центрального командования США, однако там не говорится о том, что решение о проведении учений было принято после того, как 1 сентября Россия предупредила, что она войдёт в закрытый район Южной Сирии, где находятся американские силы. В рамках этих учений, которые могут продлиться несколько дней, американские войска на ударных вертолётах передислоцируются на базу Эт-Танф и проведут боевые стрельбы.



«Наши войска продемонстрируют способность к оперативному развёртыванию и умение атаковать цели при поддержке воздушных и сухопутных сил, а также проведут операцию по быстрой эвакуации», — заявил представитель Центрального командования США капитан Уильям Урбан. По словам чиновников Пентагона, цель учений состоит в том, чтобы российские войска и силы «режима» в регионе осознали весь американский потенциал.



В четверг, напоминает CNN, Россия во второй раз предупредила США, что собирается атаковать боевиков в районе гарнизона Эт-Танф. По словам представителя Пентагона коммандера Шона Робертсона, именно тогда Москва сообщила, что собирается нанести «высокоточные удары».



Подобная формулировка вызвала тревогу американских офицеров, так как они посчитали, что русские в ходе атаки собираются задействовать свой флот в Средиземном море. Использование подобных средств в районе, находящимся под защитой США, по мнению канала, будет означать серьёзное обострение конфликта. Поэтому Пентагон вопреки своему обыкновению вынес тему потенциальной «российской угрозы» в информационное поле, надеясь отвадить Москву от этого района.



Первое предупреждение со стороны России пришло через российско-американскую линию по урегулированию конфликта, которая на протяжении последних нескольких лет использовалась для взаимного оповещения о действиях сторон в регионе. Вашингтон в свою очередь, воспользовался этим каналом для того, чтобы оповестить Москву о том, что действия американских военных — это учения.



«Соединённые Штаты не стремятся к столкновению с русскими, правительством Сирии или иными группировками, которые могут оказывать поддержку Дамаску в рамках гражданской войны. Тем не менее США, как мы уже неоднократно доказывали, без колебаний прибегнут к необходимым и адекватным силовым мерам для защиты США, сил коалиции и своих партнёров», — предупредил Робертсон.