Nation: Запад пытается переиграть войну в Сирии — теперь с помощью денег

Исход сирийского конфликта практически предрешён, и теперь Дамаск и Москва пытаются привлечь иностранную помощь для восстановления страны. Однако, как пишет The Nation, западные державы считают, что, если они не станут помогать Асаду, экономическая стагнация вынудит его покинуть власть, и таким образом они смогут изменить результаты войны, которую на поле боя они проиграли.

«Война в Сирии не окончена, но в последнее время набирают обороты рассуждения о восстановлении страны после конфликта, который длится много лет», — пишет The Nation. Российское и сирийское правительства теперь хотят перевести свои успехи на поле боя в сигнал для международной арены: война окончена, Асад победил, настало время беженцам возвращаться домой, если Запад снимет санкции и даст деньги, необходимые для восстановления их домов и городов. Однако, по словам автора статьи, у США и Европы есть вопросы в этом отношении.



Сирия была сильно разрушена, убиты сотни тысяч человек, и почти половина довоенного населения страны стали беженцами. Экономика Сирии развалена: по оценке Всемирного банка, около 60% сирийцев внутри страны живут за чертой бедности, тогда как в 2007 году таковых было лишь12,3%.



Восстанавливать придётся инфраструктуру, налаживать логистику и торговлю, строить дома, больницы, школы. По самым минимальным оценкам, на это может потребоваться $250 млрд. Асад утверждает, что Сирия способна с этим справиться самостоятельно, но с ним почти никто не согласен. Россия в итоге ищет на Западе тех, кто мог бы этим заняться: на эту тему говорили Путин и Трамп, об этом докладывали в Совете Безопасности ООН.



США и их европейские союзники долгое время придерживались одной позиции, что конфликт можно разрешить только с помощью политического процесса и выборов. Они рассчитывают, что после этого политического процесса Асад лишится власти, и до того времени сирийское правительство и, соответственно, вся Сирия, которую оно контролирует, находятся под западными санкциями. По словам автора статьи, западные страны поставляют в Сирию больше всего гуманитарной помощи, но планомерно отказываются финансировать её восстановление.



Некоторые аналитики считают, что санкции — продолжение усилий Запада свергнуть Асада, но теперь вместо оружия они используют деньги. Если Запад выделит финансы, то они позволят сирийскому правительству укрепить контроль над страной и ресурсами. В свою очередь, по идеальному сценарию при отсутствии политического процесса экономическая стагнация может подорвать власть режима. Впрочем, критики этого подхода утверждают, что таким образом наказывается весь сирийский народ, или и вовсе «Запад пытается заново побороться в войне, в которой он уже проиграл».



Предложение России принять участие в восстановлении Сирии и возвращении беженцев было прохладно встречено в США. Однако, как считает автор статьи, у администрации Трампа и вовсе пока нет цельного видения стратегии по Сирии. Так, там утверждали, что, если Сирии не помогать с восстановлением, это может вернуть её и Россию к политическому процессу под эгидой ООН. Впрочем, как отмечает журналист, подобной стратегии там придерживаются уже долгие годы, но результатов она так и не принесла.

В США тем временем проходит процедуру одобрения законопроект, который лишь усилит санкционную политику: американским налогоплательщикам будет запрещено вкладывать деньги в восстановление подконтрольной сирийскому правительству территории, в том числе посредством международных организаций. А без западных денег, пишет автор статьи, восстановление Сирии будет медленным и неполным. Так, Китай объявил, что вложит $23 млрд в арабские страны, но неясно, сколько из них пойдёт именно на Сирию. Как бы то ни было, это будет капля в море тех денег, что нужны Сирии. А Иран и Россия, по словам автора статьи, не могут или не хотят платить за восстановление государства.



Сейчас же в Сирии пишут и говорят о реконструкции промышленных центров, нефтескважин, о возвращении иностранного бизнеса. Государственные СМИ стараются показать, что страна возвращается к нормальной жизни. Однако за пределами этих кадров Сирия в стагнации, отмечает журналист. И в то же время связанные с государством финансисты запускают масштабные и затратные планы по развитию на руинах пригородов. Эксперты опасаются, что из-за этого беженцы останутся совсем без возможности вернуться в свои дома, ведь зачастую у них не было на них формальных документов.



В то же время, хотя США и Европа не хотят участвовать в восстановлении страны, соседние с Сирией государства оказываются открыты для предложений России. Так, Ливан и Иордания, которые в ходе войны приняли наибольшее число беженцев, занимаются теперь их возвращением на родину, не дожидаясь помощи от Запада.



И даже Турция, которая в своё время активно поддерживала сирийскую оппозицию, ведёт переговоры с Дамаском через Россию, пытаясь заполучить наиболее ценные контракты. Впрочем, роль Турции в этом конфликте в ближайшее время ещё может измениться, предвещает автор статьи, ведь Асад и Россия готовятся к удару по Идлибу, и все эти страны встретятся, чтобы обсудить его будущее.



При этом, по словам экспертов, Асад стал столь вреден для Запада, что вряд ли европейские лидеры смогут убедить своих избирателей и депутатов в целесообразности участия в восстановлении Сирии. Но при этом и повлиять на итоги сирийского конфликта они тоже не могут, и мириться с провалом мирного процесса под эгидой ООН не станут.



Авторы законопроекта о новых американских санкциях уверяют, что несмотря на сближение Ливана и Иордании с Россией пересматривать свои планы не будут. По их мнению, помощь Асаду не способна облегчить бремя, которое лежит на соседях Сирии, ведь многие из беженцев домой так и не вернутся, пишет The Nation.