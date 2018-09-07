CNN: переговоры в Тегеране не предотвратят наступление в Идлибе, но помогут смягчить удар

Несмотря на переговоры в Тегеране с участием России, Ирана и Турции наступление в сирийской провинции Идлиб практически неизбежно, передаёт CNN. Тем не менее, как отметил корреспондент канала Фредерик Пляйтген, по всей видимости, удар будет не таким тяжёлым, как планировалось, так как и Россия, и Иран согласны приложить все необходимые усилия для защиты гражданского населения.

Все региональные лидеры высказали своё мнение. Что же они заявили, и какой общий вывод можно сделать?



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Всё примерно так, как мы и ожидали. С одной стороны, Турция попыталась предотвратить наступление на Идлиб. Президент Турции Эрдоган предложил вариант заключения перемирия, которое, конечно, может быть объявлено при соблюдении определённых предварительных условий. В Турции определённо не хотели бы, чтобы Россия, Иран или тем более сирийская армия начали там наступление, так как там опасаются, что это приведёт к огромным потерям среди мирного населения. В этом районе также находится большое количество турецких военных.



Робин, было достаточно интересно слушать выступление президента России Владимира Путина. По его словам, с одной стороны, он не сомневается, что у правительства Сирии есть право на возврат этой территории. Но с другой стороны, вторя президенту Ирана Рухани, Путин заявил, что при этом необходимо защитить мирных жителей.



Даже если они не пришли к решению, они, судя по всему, над ним работают. Но при этом, кажется, что наступление, о котором идёт речь, всё-таки может состояться и, весьма вероятно, что оно неизбежно. Как я уже сказал, на данный момент провинция Идлиб находится в окружении многочисленных сирийских сил, в число которых входят их наиболее закалённые бойцы, ветераны таких битв, как сражение за Алеппо, и боёв на окраине Дамаска. Так что определённо там назревает что-то весьма масштабное. Кроме того, в этой области также сосредоточены многочисленные российские силы.



Однако всё указывает на то, что лидеры, по крайней мере, пытаются говорить друг с другом таким образом, что им, возможно, удастся смягчить удар. Турки, судя по всему, по-прежнему заинтересованы в полном предотвращении наступления в провинции Идлиб, Робин.



Эти страны — самые крупные игроки в плане сирийской войны, даже несмотря на то, что ООН также пытается повлиять на ситуацию.



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Да, мне кажется, что здесь вы абсолютно правы. Если (удар. — ИноТВ) в Идлибе удастся предотвратить или смягчить, или же здесь будет достигнуто некое соглашение, то всё это может произойти только при участии этих трёх держав. Однако заинтересованные игроки в ООН, особенно постоянные члены Совбеза: британцы, американцы и, разумеется, русские, — будут выступать с заявлениями, обвиняя друг друга в планировании химических атак. Именно это мы, по большому счёту, в последние пару дней могли наблюдать в СМИ этих двух стран, а также в стенах ООН.



Однако если это большое наступление будет предотвращено, то решение будет принято скорее этими тремя державами, чем ООН, так как на данный момент мы слышим, особенно со стороны США, многочисленные предупреждения в адрес сирийцев и русских. Пока что, по всей видимости, сирийское правительство это обстоятельство не слишком тревожит. Кроме того, мы только что слышали кое-что из заявлений Владимира Путина. И, судя по всему, совсем не факт, что он будет внимательно прислушиваться к мнению Соединённых Штатов, Робин.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 07 сентября 2018 года.