CNN: пока Россия, Иран и Турция решают судьбу Идлиба, американский «джокер» ждёт своего часа

В центре внимания сирийской и мировой общественности — встреча лидеров России, Ирана и Турции в Тегеране, передаёт CNN. По словам корреспондента, главы трёх государств попытаются найти способ избежать крупномасштабного наступления на последний оплот повстанцев в Сирии — Идлиб, где по-прежнему находятся миллионы мирных жителей.

Вот-вот состоится важнейшая встреча лидеров России, Ирана и Турции. Тем временем международное сообщество пытается предотвратить катастрофу на северо-западе Сирии: верные сирийскому правительству войска готовят атаку на Идлиб — последний оплот повстанцев в Сирии.



Удары, нанесённые во вторник, привели к гибели нескольких человек, в том числе пятерых детей, а США, Франция и ряд других стран предупредили, что их реакция будет незамедлительной, если для взятия города Асад применит газ.



Россия настаивает, что у Дамаска нет ни химического оружия, ни планов по его использованию. С подробностями из Сирии, из Дамаска, корреспондент CNN Фред Пляйтген. Фред, расскажите нам, что будет решаться на сегодняшнем саммите?



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Бьянка, мы в Дамаске чувствуем, в частности, что ситуация накаляется. Если послушать, что здесь говорят, люди верят, что наступление может начаться очень скоро и быть очень масштабным. Так что, разумеется, здесь, в Дамаске, да и почти во всём мире, всё внимание будет приковано к тегеранскому саммиту.



По сути, расклад таков: Россия и Иран с одной стороны и Турция с другой пытаются найти какой-то способ предотвратить крупномасштабное наступление. Россия, как и Иран, заявляла, что Идлиб сейчас является рассадником терроризма. Потому что там, конечно же, много радикальных джихадистских группировок, в том числе из бывшего местного отделения «Аль-Каиды»*. Русские заявляют, что с этим надо срочно что-то делать. По их словам, ранее они призывали США и Турцию заняться этим вопросом, но безрезультатно, и теперь они считают, что должны взять решение проблемы в свои руки.



Русские также заявляют, что из провинции Идлиб прилетали беспилотники, а это представляет угрозу для их авиабазы в Латакии. Турки, конечно же, смотрят на всё это совершенно иначе.



В то же время, конечно же, там по-прежнему находятся около трёх миллионов мирных жителей — по-видимому, они всё ещё там, и по поводу их безопасности есть большие опасения.



Итак, определённо, на повестке дня очень многое. Смогут ли эти лидеры прийти к согласию и выработать какое-то решение, и что это будет за решение — это интересные вопросы, ответы на которые мы узнаем в течение дня. Бьянка?



Фред, президент Трамп теперь пошёл на попятную — ранее он говорил о скором выводе американских войск из Сирии. Какую же роль сейчас на самом деле играют Соединённые Штаты в этом конфликте?



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Думаю, это один из больших вопросов, которые здесь задают. И, определённо, один из самых интересных. Последние несколько месяцев… на самом деле, последние несколько лет, не только при Трампе, но и раньше, мы видели, что США здесь отказываются от своей прежней роли. Конечно же, как вы отметили, администрация Трампа изъявляла желание выйти из Сирии к концу года. Теперь, похоже, они идут на попятную и говорят, что могут остаться на неопределённый срок. Они хотят увидеть вывод всех иранских войск и хотят удостовериться в полном разгроме ИГ**.



Этого, конечно же, не хотят слышать сирийцы и русские. Потому что американцы — это всегда джокер: хотя они не особо участвуют в происходящем, к примеру, сейчас в Идлибе, у них, определённо есть огневая мощь, позволяющая очень быстро изменить расклад. Русские это знают, иранцы это знают, и сирийцы тоже это знают.



На данный момент мы видим, что предупреждения президента Трампа и Никки Хейли пока оставляют сирийское правительство равнодушным. Но, учитывая новости, которые мы слышим из Вашингтона, заявления о том, что они хотят остаться на неопределённый срок… А это, на самом деле, более жёсткая позиция по отношению к русским и сирийцам… Если это окажется правдой, тогда, конечно же, США смогут играть здесь более значимую роль уже очень скоро. Бьянка?



Фред Пляйтген на связи из Дамаска, Сирия. Тем временем Идлиб готовится к сообщениям о надвигающейся атаке. Большое спасибо, Фред.



Дата выхода в эфир 07 сентября 2018 года.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.