Frankfurter Allgemeine: Сирия стала для Европы «стратегическим унижением»

Совсем скоро правительство Асада отвоюет последний оплот мятежников в Идлибе и вернёт контроль над всей Сирией, Россия получит форпост на Ближнем Востоке, а Иран — сухопутный коридор до израильской границы, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Единственный плюс для Запада состоит в разгроме ИГ. Однако Европа уже не играет в Сирии вообще никакой роли, и для неё это «стратегическое унижение», считает журналист издания.

Правительство Асада вместе с Ираном и Россией скоро отвоюет последний оплот мятежников. Европа не играет в Сирии вообще никакой роли, и это «стратегическое унижение», считает ответственный редактор газеты Frankfurter Allgemeine Николас Буссе.

«Сирийская трагедия приближается к своему печальному концу, во всяком случае, в том, что касается военной картины», — пишет автор статьи. По всем признакам, правительство сирийского президента в ближайшее время вернёт контроль над последним оплотом мятежников в Идлибе при поддержке России и Ирана. При этом Москва и Тегеран не принимают во внимание опасения Турции по поводу возникновения новой волны беженцев, подчёркивает немецкий журналист.

Судя по тому, как протекали бои до сих пор, можно предполагать, что наступление снова будет проведено со всей жёсткостью и приведёт к соответствующему всплеску страданий и нужды среди мирного населения, продолжает Николас Буссе. «Итак, вот он, итог семи лет гражданской войны, в которой были убиты сотни тысяч, а миллионы стали беженцами: в финале диктатор снова может взять контроль над всей страной, Россия приобретёт форпост на Ближнем Востоке, а Иран — сухопутный коридор до израильской границы», — негодует журналист издания.

С точки зрения Запада, единственный позитивный результат такого развития событий заключается в разгроме «Исламского государства»*, полагает он. Однако, как уверяет автор статьи, благодарить за это следует не Асада и его союзников. «А Европа в Сирии уже не играет вообще никакой роли — стратегическое унижение» для стран Евросоюза, заключает редактор немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.