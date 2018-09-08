ABC: Эрдоган не убедил Путина и Рухани отказаться от наступления в Идлибе

В рамках тегеранского саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытался убедить коллег из России и Ирана предотвратить наступление на Идлиб, но безрезультатно, сообщает испанская газета ABC. При этом глава Ирана Хасан Рухани отметил, что считает наступление неизбежным шагом на пути к миру в Сирии.
Попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана убедить коллег из России и Ирана объявить о перемирии в Идлибе не увенчались успехом, передаёт испанская газета ABC. При этом в рамках тегеранского саммита лидеры России, Турции и Ирана выразили готовность продолжать противостоять тем, кого «они считают террористами, подразумевая повстанческие группировки» Сирии.
Издание отмечает, что Эрдоган пытался убедить Владимира Путина и Хасана Рухани в том, что объявление перемирия «станет самым важным шагом саммита», состоявшегося в пятницу в Тегеране. Однако по итогам встречи лидерам так и не удалось достичь соглашения в этом вопросе.
Рухани поддержал включение вопроса о перемирии в итоговое заявление, однако отметил, что наступление на Идлиб представляет собой «неизбежную составляющую миссии по восстановлению мира и стабильности в Сирии». При этом лидер Ирана особо подчеркнул, что борьба с террористами не должна навредить мирным жителям и вызвать разрушения.
В свою очередь, Путин отверг предложение о включении формулировки о перемирии в итоговое заявление, аргументировав это тем, что террористы в переговорах в Тегеране не участвуют.
Кроме того, в понедельник в России и Иране подчеркнули, что у сирийского правительства есть право на проведение наступления, цель которого — ликвидация террористов на северо-западе Сирии.
При этом автор статьи отмечает, что, несмотря на предупреждения Запада и Турции о катастрофических последствиях наступления, в последние дни появляется всё больше свидетельств его неизбежности.
Наступление ещё не началось, но уже привело к тому, что сотни сирийцев приняли решение покинуть южные районы провинции, сообщает ABC.
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