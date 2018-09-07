Немецкий политик: «дипломатическая попрошайка» Европа по полной облажалась в Сирии

Запад упустил возможность хоть как-то повлиять на ситуацию в Сирии, и это результат провальной политики США и Европы, заявил в интервью Kieler Nachrichten председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. По его словам, «Европа стала дипломатической попрошайкой», чьи просьбы просто игнорируются. К тому же она не делает выводов из совершённых ошибок, подчёркивает немецкий политик.

Сражение за Идлиб может стать самой крупной «гуманитарной катастрофой» за всю историю сирийской войны, заявил в интервью Kieler Nachrichten председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. По его словам, опыт прошедших лет показывает, что «при освобождении территорий сирийский режим, Россия и Иран действуют очень жёстко и без оглядки на гражданских».

При этом Запад уже давно упустил возможность хоть как-то повлиять на ситуацию в регионе, подчеркнул немецкий политик: «В Сирии мы видим, к чему приводит ситуация, когда США отступают. К слову, это было решение не Дональда Трампа, а Барака Обамы, который, несмотря на заявления об обратном, не отреагировал военным образом на химатаку Асада. Теперь другие определяют повестку дня: Асад, Иран и главным образом Россия».

Европа не играет в этой ситуации никакой роли, и это результат европейской и американской политики, подчеркнул Рёттген: «Европа стала дипломатической попрашайкой. Теперь нам приходится просить Россию, Иран и Асада не делать снова то, что они делали всё это время. И мы вообще-то точно знаем, что они не исполнят нашу просьбу».

«Мы переживаем политический и моральный кризис, вызванный отсутствием европейской политики на Среднем Востоке. И это несмотря на то, что регион находится в непосредственной близости от нас, а беженцы приходят к нам», — добавил политик.

Уже семь лет подряд Евросоюз не учится на ошибках, совершённых в Сирии, сетует Рёттген: «ЕС и его крупные члены: Германия, Франция и Италия — не сделали ни единого вывода из собственного провала. Мы приняли большое количество беженцев, но никак не изменили обстоятельства на месте, и мы не создаём структуры, чтобы сделать это в будущем. Европа по полной облажалась в Сирии — по-другому и не скажешь».