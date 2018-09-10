Global News: Пентагон отрицает применение фосфорных боеприпасов в Сирии

Российские военные обвинили ВВС США в использовании запрещённых фосфорных зажигательных боеприпасов в ходе ударов по населённому пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор, пишет Global News. В результате этих ударов произошли сильные пожары, указывает издание со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В статье также указывается, что российская сторона пока не предоставила никаких данных о количестве жертв этой атаки.

Официальный представитель Пентагона Шон Робертсон отверг эти обвинения, заявив: «На данный момент мы не получали никаких сообщений о каком-либо применении фосфорных боеприпасов. Ни одна из воинских частей в этом районе даже не оснащена фосфорными боеприпасами».

Как отмечает издание, данные боеприпасы можно законно использовать для создания дымовых завес и сигналов, но их использование в районах с гражданским населением запрещено Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией ООН по конкретным видам обычного оружия.

Данное вещество вызывает ужасные ожоги и может проникать с поверхности кожи глубоко в мышечные ткани и кости, провоцируя полиорганную недостаточность и смерть, пишет издание со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

США утверждают, что не используют фосфорные боеприпасы в качестве оружия, однако ранее их уже обвиняли в применении подобных вооружений. Случилось это в 2005 году в Ираке. Тогда Госдеп США заявил, что данное вещество применялось в качестве сигнального устройства. Однако позднее, когда были представлены доказательства, военные признали, что использовали фосфорные зажигательные боеприпасы против противника в качестве оружия.