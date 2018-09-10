Global News: Пентагон отрицает применение фосфорных боеприпасов в Сирии

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Junge Welt: немцы восстановили памятник советским лётчикам-героям junge Welt
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Доллар и евро растут на открытии торгов
Доллар и евро растут на открытии торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Джокович стал третьей ракеткой мира после победы на US Open
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Новак встретится с министром энергетики США 13 сентября в Москве
Глава Минэнерго России Александр Новак намерен провести встречу с министром энергетики США Риком Перри 13 сентября в Москве.
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Осака поднялась на седьмое место в мировом рейтинге теннисисток WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 10 сентября.
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Эксперт оценил результаты единого дня голосования
Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин прокомментировал в беседе с RT результаты единого дня голосования, который состоялся в России 9 сентября.
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Джокович прокомментировал победу над дель Потро в финале US Open
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в финале Открытого чемпионата США по теннису.
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СМИ: Трамп изучает возможные меры в отношении Ирана и России в Сирии
Президент США Дональд Трамп изучает возможные меры в отношении Ирана и России в Сирии, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Напавшего на людей в здании Курского вокзала мужчину обследуют медики
Мужчину, который с ножом напал на пассажиров на Курском вокзале в Москве, направят на медицинское освидетельствование. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
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Галлас рассказал, что Моуринью вмешивался в личную жизнь игроков «Челси»
Бывший защитник лондонского «Челси» Вильям Галлас рассказал, как Жозе Моуринью, возглавлявший клуб, вмешивался в личную жизнь футболистов.
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Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, а также проведения ряда встреч с иностранными лидерами.
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Моор побеждает на выборах главы Тюменской области
Врио главы Тюменской области Александр Моор лидирует на губернаторских выборах после обработки 100% протоколов.
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Компания — судовладелец танкера «Механик Погодин» обратилась к Порошенко
Компания «В.Ф. Танкер», судовладелец российского танкера «Механик Погодин», обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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Глава WTA выступил с заявлением в связи с событиями в финале US Open в женском одиночном разряде
Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил с официальным заявлением о событиях, произошедших в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.
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Глава Амурской области заверил, что пустоты под космодромом Восточный будут ликвидированы
Глава Амурской области Василий Орлов заверил, что строители ликвидируют пустоты, обнаруженные под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный.
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Тренер сборной Германии по футболу заявил, что ему нравится Лига наций
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв высказал мнение о Лиге наций УЕФА.
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Ракета Falcon 9 со спутником Telstar 18V стартовала с космодрома во Флориде
Ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Telstar 18V американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде.
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Новой Зеландии, об этом сообщили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций страны.
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Джокович сравнялся с Сампрасом по количеству побед на турнирах серии Большого шлема
Сербский теннисист Новак Джокович сравнялся с американцем Питом Сампрасом по количеству побед в мужском одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема.
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В России для поддержки многодетных семей предлагают ввести «детский стандарт»
В России предлагают ввести государственный стандарт уровня и качества жизни ребёнка («детский стандарт»), который включает базовый набор товаров и услуг для обеспечения качественной жизни детей в семьях.
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Движение поездов на жёлтой линии московского метро восстановлено
Движение поездов между станциями «Раменки» и «Говорово» Солнцевской (жёлтой) линии столичного метро восстановлено.
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Томенко одержал победу на выборах губернатора Алтайского края
Временно исполняющий обязанности главы Алтайского края кандидат от «Единой России» Виктор Томенко одержал победу на губернаторских выборах, набрав 53,6% голосов избирателей.
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СМИ: В России перестанут продавать поваренную соль с 2019 года
В России с 2019 года могут перестать продавать соль с наименованием «поваренная», её заменит «пищевая».
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В Москве 10 сентября ожидается до +23 °С
В Москве в понедельник, 10 сентября, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Движение поездов на участке жёлтой линии метро Москвы приостановлено
Движение поездов между станциями «Раменки» и «Говорово» Солнцевской (жёлтой) линии столичного метро приостановлено по техническим причинам.
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Вооружённый ножом мужчина ранил двух человек в здании Курского вокзала в Москве
В результате нападения вооружённого ножом мужчины на людей в здании Курского вокзала в Москве пострадали двое.
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Клычков победил на выборах губернатора Орловской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области кандидат от КПРФ Андрей Клычков одержал победу на выборах главы региона, набрав 83,55% голосов избирателей.
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СМИ: Россия может получить свой «Суэцкий канал»
В связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом», сообщает The Washington Post.
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Матвиенко надеется, что визит Ким Чен Ына в Россию состоится до конца 2018 года
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию состоится до конца текущего года.
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Николаев лидирует на выборах губернатора Якутии с 73,02% голосов
Кандидат от партии «Единая Россия», временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев лидирует на губернаторских выборах, набрав 73,02% голосов.
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Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты
В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружены пустоты.
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Бурков одержал победу на выборах губернатора Омской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области самовыдвиженец Александр Бурков одержал победу на выборах главы региона, набрав 82,5% голосов.
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Джек Ма уйдёт с поста главы Alibaba Group в сентябре 2019 года
Основатель Alibaba Group Джек Ма 10 сентября 2019 года оставит пост главы компании. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном в Twitter.
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Съёмки фильма об оказавшихся заблокированными в тайской пещере школьниках начнутся в ноябре
Съёмки фильма об истории спасения членов юношеской футбольной команды «Лесные вепри», которые минувшим летом оказались заблокированными в тайской пещере Тхам Луанг, начнутся в ноябре.
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Роспотребнадзор предупредил россиян о возможности распространения новых штаммов гриппа
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о возможности распространения двух новых штаммов гриппа в ближайшее время.
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Губернаторов Приморского и Хабаровского краёв выберут во втором туре голосования
Губернаторы Приморского и Хабаровского краёв будут избраны во втором туре голосования, сообщает РИА Новости.
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Россия ведёт переговоры с Facebook относительно продвижения товаров через Instagram
Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков рассказал, что Москва обсуждает с американской компанией Facebook продвижение и продажу отечественной продукции, в том числе в сфере моды, через Instagram.
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Тарасенко лидирует на выборах губернатора Приморского края с 46,57%
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко после подсчёта почти всех бюллетеней на выборах главы региона получил 46,57% голосов избирателей.
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Джокович обыграл дель Потро в финале US Open
Серб Новак Джокович в трёх сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро в финале мужского разряда Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
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Ведерников победил на выборах губернатора Псковской области
Михаил Ведерников, кандидат от «Единой России», лидирует на выборах главы Псковской области, набрав 70,68% голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального избиркома.
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В результате нападения вооружённого ножом мужчины в Париже пострадали семь человек
Во французской столице в результате нападения на прохожих вооружённого ножом мужчины семь человек получили ранения, сообщает BFMTV.
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Москалькова не исключила возможности обращения к Трампу по делу Бутиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключила возможности обращения к американскому лидеру Дональду Трампу по делу арестованной в США россиянки Марии Бутиной.
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Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию российского лидера.
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Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края с 35,81% голосов
На выборах губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал обошёл соперника от «Единой России», действующего главу региона Вячеслава Шпорта, набрав 35,81% голосов.
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В США прокомментировали сообщения о применении фосфорных боеприпасов в Дэйр эз-Зоре
Официальный представитель Пентагона Шон Робертсон в беседе с ТАСС не подтвердил сообщения о том, что самолёты ВВС США 8 сентября нанесли удары фосфорными боеприпасами по провинции Дейр эз-Зор.
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Гусев лидирует на выборах губернатора Воронежской области с 73,13% голосов
Временно исполняющий обязанности главы Воронежской области Александр Гусев от «Единой России» набирает 73,13% голосов на выборах губернатора после обработки 83,27% протоколов.
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Тренер сборной Нидерландов Куман: давайте не будем забывать, что против нас играла Франция
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман поделился мнением после проигранного национальной команде Франции матча в рамках Лиги наций УЕФА.
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В Госдуме прокомментировали возможное участие Германии в нанесении ударов по Сирии
Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой выразил надежду на то, что Германия не будет принимать участия в возможном ударе США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии в случае применения на территории страны химоружия.
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Зидан заявил, что вернётся к тренерской работе в ближайшем будущем
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своих планах в профессиональной карьере.
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Воскресенский на выборах главы Ивановской области набирает 66,35% голосов избирателей
Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области кандидат от «Единой России» Станислав Воскресенский, по данным облизбиркома, набирает 66,35% голосов после обработки 50% протоколов.