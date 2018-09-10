WSJ: Трамп должен вести по Сирии жёсткий торг — как и Путин

Российский лидер Владимир Путин «ничего не отдаёт просто так», поэтому Россия не отступится от своих интересов в Сирии и на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. И если США ещё планируют чего-то добиться в регионе, то американский президент Дональд Трамп должен применить такую же жёсткую тактику, чтобы отстаивать американские интересы, подчёркивается в статье.

Сирийский президент Башар Асад решительно стремится восстановить контроль над провинцией Идлиб, которая стала последним крупным оплотом сил вооружённой оппозиции, и это грозит новой «гуманитарной катастрофой», предупреждает ветеран американской дипломатии Деннис в статье для The Wall Street Journal. Он отмечает, что в этой северо-западной провинции сконцентрировано множество сирийцев, бежавших из других районов «от бомбардировок, которые вели без разбора и Россия, и сирийский режим».

По оценкам ООН, из-за наступления правительственных сил город и провинцию Идлиб в ближайшее время попытаются покинуть до 800 тыс. человек, которым «становится некуда уходить», но мировое сообщество до сих пор не приняло никаких мер. В то время как Россия из-за бездействия США фактически «стала ключевым арбитром» в Сирии, подчёркивается в статье.

Администрация Трампа лишь предупреждает, что «ответит на любую химическую атаку в случае её осуществления сирийским режимом». Но сегодня, когда «русские готовят свои силы для нанесения ударов с моря и с воздуха», Дамаск вряд ли прибегнет «к отравляющим веществам», полагает Росс. Президент Трамп написал в Twitter, что Асаду следует воздержаться от «безрассудного наступления» в провинции Идлиб, и предостерёг, что «русские и иранцы доведут дело до страшной гуманитарной катастрофы, если примут участие в этой возможной человеческой трагедии». Однако в ответ русские нанесли удар по Идлибу, а Иран «продолжает размещать свои силы» в тех районах, которые сирийский режим возвращает под свой контроль, меняя баланс религиозных сил на местах, отмечается в статье.

«Если этот процесс не остановить, ось Иран — Россия — Сирия продолжит укреплять свою власть во всём регионе», — предостерегает автор. По его мнению, следует скептически воспринимать утверждения о существующих трениях между этими странами и осознать тот факт, что Россия фактически стоит во главе всех важнейших процессов: «Когда их интересы расходятся, русские не показывают ни малейших признаков разногласий ни с теми, ни с другими, утверждая, что Асад никогда не применял химическое оружие. Сегодня несомненно одно: из-за бездействия США Россия стала ключевым арбитром в Сирии».

Если Америка не хочет допустить создания и консолидации Ираном сухопутного коридора через Сирию до Ливана и Средиземного моря, а также стремится предотвратить столкновение между Израилем и Ираном, ей придётся «действовать через русских» и обратиться к Москве за содействием, говорится в статье. Однако «Путин ничего не делает бесплатно», предупреждает Росс: «Вопрос в том, готова ли администрация Трампа применить необходимые рычаги давления».

Сейчас «русские колеблются», отмечается в статье: «С одной стороны, они могут сказать, что сейчас нереально ждать ухода иранцев и связанных с ними боевиков из Сирии. А с другой — они могут задумываться о том, что им удастся получить за достижение такого соглашения». В частности, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев недавно предложил советнику Трампа по национальной безопасности Джону Болтону «компромиссную сделку», призвав отменить санкции против Ирана взамен на создание у сирийской границы с Израилем «буферной зоны, свободной от иранцев и шиитских боевиков», пишет The Wall Street Journal. Болтон отверг эту идею, хотя и заявил после встречи с Патрушевым, что русские, как он полагает, «хотят, чтобы иранцы ушли из Сирии».

Но похоже, что русские больше заинтересованы в содействии достижению ограниченных соглашений, причём за немалую цену, подчёркивается в статье. Теоретически Соединённые Штаты могут заключить выгодную сделку, уверен автор: «Имея Турцию и Израиль в качестве партнёров, США занимают более сильные позиции, чем Россия». Недавно израильские официальные лица признались, что нанесли удары по 200 иранским целям в Сирии, силы турецкой армии в данный момент уже присутствуют в провинции Идлиб и вокруг неё, а у США есть войска на северо-востоке Сирии. В целом США и их партнёры контролируют около 40% сирийской территории, сообщает The Wall Street Journal.

Проблема в том, что в американо-турецких отношениях наступил кризис: президент Реджеп Тайип Эрдоган «наращивает антиамериканскую риторику» в ответ на санкции Трампа, введённые из-за задержания Турцией пастора Эндрю Брансона. И в то же время он ведёт переговоры с русскими, добиваясь прекращения огня в Идлибе, говорится в статье.

Но российские авиаудары, нанесённые на следующий день после того, как Эрдоган провёл в Тегеране встречу с Путиным и иранским президентом Хасаном Роухани, могут дать Вашингтону «новую возможность вернуть турецкого президента под своё крыло», прогнозирует Росс: «У двух стран в этом районе общие стратегические интересы, состоящие в том, чтобы помешать Ирану и России расширить своё присутствие в Сирии». По его мнению, Вашингтон должен заняться этим вопросом и выяснить, захочет ли Анкара занять «скоординированную позицию» по отношению к Москве. В частности, недавно президент Трамп назначил специальным представителем США по сирийскому урегулированию Джеймса Джеффри, который в прошлом был послом в Турции, поэтому президент Эрдоган «относится к нему с уважением», отмечается в статье.

Соединённые Штаты, Турция и Израиль сообща заинтересованы «в сдерживании Ирана и его шиитских боевиков» в Сирии, в то время как Россия имеет возможность обеспечить такое сдерживание, заключает автор. Однако взамен, по его мнению, Москва потребует «ухода США из Сирии». В свою очередь, администрация Трампа может поставить для этого определённые условия, главным из которых должно стать ограничение активности Ирана и взаимодействующих с ним боевых формирований. Америка может также потребовать от России, чтобы в Сирии не было военных баз, а также чтобы в Сирии и соседнем Ливане не производили ракеты и передовые системы наведения, и чтобы там не было ракет класса «земля — земля» и качественно новых зенитно-ракетных радаров и комплексов. Кроме того, Вашингтон может запретить создание буферных зон возле Турции, Израиля и Иордании с участием «иранцев или их марионеток», говорится в статье.

Однако Путин «ничего не отдаёт просто так», предупреждает Росс на страницах The Wall Street Journal. И ради защиты американских интересов, по его мнению, президент Трамп «должен действовать точно так же».