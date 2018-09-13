Tagesspiegel: Меркель не исключила удара по Сирии — вопреки воле партнёров по коалиции

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности военного участия бундесвера в сирийском конфликте, пишет Der Tagesspiegel. По её мнению, игнорировать факт «применения химического оружия» нельзя. Своими словами глава ФРГ вызвала раскол в правящей коалиции, отмечает немецкое издание.

В спорной дискуссии по поводу возможности военного участия бундесвера в сирийском конфликте наметилось движение, пишет Der Tagesspiegel. К тому же этот вопрос привёл к расколу в большой коалиции, отмечает автор статьи.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности нанесения «удара возмездия». Она напомнила, что целью немецких властей всегда было политическое решение, но игнорировать факт применения химического оружия тоже нельзя. Такой позиция Германии быть не может, подчеркнула она, и этими словам оспорила мнение своего партнёра по коалиции из СДПГ.

Лидер социал-демократов Андреа Налес настаивала на том, что в случае химической атаки в Сирии «удар возмездия» недопустим. «В международном праве не случайно отсутствует право на ответный удар», — подчеркнула она. По её словам, только ООН может санкционировать военные действия со стороны международной общественности. «До тех пор, пока это не произойдёт, мы, социал-демократы, никогда не согласимся с вооружённым нападением на Сирию», — подчеркнула Налес.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен также призывает Германию взять на себя ответственность. Нельзя «пожимать плечами», когда другие применяют химическое оружие против гражданского населения. По её словам, наряду с дипломатией необходимо и «убедительное устрашение». В этом вопросе Германия не может вести себя так, как будто её это не касается, подчеркнула фон дер Ляйен.