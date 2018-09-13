Foreign Policy: хотя Турция и входит в НАТО, но особой любви ни к альянсу, ни к США не питает

Отношения между США и Турцией хуже, чем можно себе представить, пишет обозреватель Foreign Policy Селим Сазак. Альянс между Вашингтоном и Анкарой нужно спасать, и никакие простые уловки тут не помогут.

В своё время Турция была идеальным союзником по НАТО, однако теперь она стала «объектом особой ненависти», отмечается в статье. Как внутри США, так и за их пределами, всё больше людей начинают задаваться вопросом, а не пора ли уже двум странам «развестись». Те, кто с этим не согласны, считают, что нынешняя обеспокоенность американской стороны — это «буря в стакане». Они называют пустой болтовнёй угрозы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана разорвать связи с Америкой, поясняя своё мнение тем, что под давлением своей же собственной политической коалиции Анкара в конце концов сделает всё что угодно, чтобы восстановить отношения с США.

«Подобный оптимизм неуместен», — уверен автор.

В Турции к НАТО испытывают отвращение не только друзья, но и враги Эрдогана. Соединённые Штаты также не пользуются особой популярностью среди турок. Только у 18% турецких граждан благоприятное видение США, а 72% считают их крупной угрозой. Североатлантический альянс столкнулся с реальным риском распада, и он не может выжить сам по себе. Его спасение потребует упорства, настойчивости и тяжёлой работы.

Эрдоган, конечно же, часть этой проблемы. В своё время он был любимчиком Запада, теперь он входит в компанию самых неприятных мировых лидеров и уже начал походить на них. Институты власти утрачивают силу. Свобод становится всё меньше. Демократия разлагается. При этом у Анкары с Москвой сложились небывало «уютные» отношения. В свою очередь, связи с Соединёнными Штатами плохи как никогда, а отношения с Европой также охвачены кризисом.

Однако кризисная ситуация между Турцией и Западом имеет давнюю историю и не ограничивается временем правления Эрдогана. Он лишь ещё сильнее раздул уже горевшее пламя, пишет автор.

Членство Турции в Североатлантическом альянсе было «браком по необходимости». И правые, и левые силы в стране таили глубокую неприязнь по отношению к НАТО. И даже в лучшие времена стратегия альянса отчасти расходилась с тем, что вызывало у Анкары обеспокоенность в сфере безопасности.

Во время холодной войны роль Турции заключалась в том, чтобы блокировать советский флот в Чёрном море, ограничивать свободу действий военных сил стран Варшавского договора вдоль южного фланга НАТО и служить плацдармом для контрудара по Советскому Союзу. Уже в 1970-х годах Турция столкнулась с ещё одной проблемой. Её соседи, в частности Сирия и Ирак, поддерживали группировки, выступающие против Анкары — Армянскую секретную армию освобождения Армении и Рабочую партию Курдистана (РПК). Однако Турция никак не могла на это ответить, поскольку её союзников это не интересовало.

После окончания холодной войны турецкие власти думали, что ситуация изменится. Когда США стали гегемоном однополярного мира, тогдашний турецкий лидер Тургут Озал полагал, что Америка теперь будет прислушиваться к показавшей себя достойным союзником Анкаре в вопросе того, как будет в дальнейшей выглядеть ближневосточный регион. Он был одних из самых ярых сторонников операции «Буря в пустыни». Тургут Озал открыл для американских военных авиабазу Инджирлик, перебросил 100 тыс. турецких солдат с болгарской границы на иракскую и добился того, чтобы они участвовали в операции в Ираке вместе с американцами.

Предположительно он даже попросил президента США Джорджа Буша — старшего поддержать аннексию Турцией Мосула и Киркука. Однако вместо этого Турция потеряла больше, чем приобрела. США установили бесполётную зону на севере Ирака, и эта территория де факто превратилась в курдское государство под защитой американской и британской авиации. Этот регион стал для РПК плацдармом для совершения атак в Юго-Восточной Анатолии. Всё это убедило многих турок в том, что Соединённые Штаты являются сторонниками независимости Курдистана. Это мнение настолько сильно укоренилось, что во время следующей войны в Ираке турецкий парламент, несмотря на лоббирование со стороны Эрдогана и обещания миллиардов долларов в качестве помощи со стороны Вашингтона, отказался пускать американских военных на территорию своей страны.

У Анкары также сложились непростые отношения с другим членом Североатлантического альянса — Грецией. Они несколько раз были на пороге войны друг с другом.

Недавний гуманитарный кризис в Сирии также негативно отразился на отношениях Турции с Западом, поскольку стране пришлось бороться одновременно с джихадистами и сепаратистами, а также решать вопрос, что делать с 4 млн беженцев. В результате, начало казаться, что Турция не член НАТО, а его противник.

«Любой, кто думает, что альянс может выжить без значительных изменений, в том числе со стороны США, глубоко ошибается. Ни одна из сторон не была идеальным союзником для другого. Хорошая новость при этом заключается в том, что ещё не поздно внести коррективы», — пишет обозреватель Foreign Policy.

Между тем ни Россия, ни Иран не являются естественными союзниками Турции, и многие официальные лица в Анкаре понимают это, говорится в статье.

«Турция не может игнорировать эти страны, но при этом она не станет радостно бросаться в их объятия», — подчёркивает автор.