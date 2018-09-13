Foreign Policy: хотя Турция и входит в НАТО, но особой любви ни к альянсу, ни к США не питает

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Guardian: «американская исключительность» не оставила шанса международному правосудию Guardian
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CNN: Хейли пригрозила России и Ирану «крайне серьёзными последствиями» за наступление на Идлиб CNN
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Эрдоган: «Мир должен остановить Асада» Wall Street Journal
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Daily Wire: травля мужчин погубит движение #MeToo Daily Wire
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Обозреватель WT: Китай одурачил США и теперь взялся за Россию Washington Times
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Сам не съел — передай другому: в Финляндии стали популярны общественные холодильники ERR
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CNN: после поражения на турнире Уильямс обвинила судью в сексизме CNN
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Sunday Times: Британия оставит свои войска в Германии ради сдерживания «российской агрессии» Sunday Times
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Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей
Главный редактор RT Маргарита Симоньян взяла интервью у россиян, подозреваемых Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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В Moody's оценили возможность утраты долларом мирового господства
Аналитики Moody's Investors Service оценили возможность того, что некоторые валюты мира смогут лишить доллар мирового господства.
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Геркус обозначил цель «Локомотива» в нынешнем сезоне
Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус обозначил цель железнодорожников в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
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СМИ: Футболист АПЛ обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки
Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки.
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Видео Тимати с обращением Кадырова за 10 часов посмотрело более 3 млн человек
Обращение главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу перепалки в социальных сетях между российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и рэп-исполнителем Тимуром Юнусовым (Тимати. — RT) посмотрело более трёх миллионов пользователей.
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Алдонин назвал здравым желание ЦСКА провести матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»
Бывший футболист ЦСКА, а также экс-капитан сборной России Евгений Алдонин поддержал армейцев в стремлении провести домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках».
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Роскачество рассказало о результатах проверки 73 марок творога
Роскачество отчиталось об исследовании 73 марок творога, которые занимают более 70% рынка.
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Российские кёрлингисты Комарова и Горячева потерпели второе подряд поражение на этапе КМ в Китае
Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев потерпели второе подряд поражение на старте кругового турнира в миксте на первом этапе Кубка мира по кёрлингу в китайском Сучжоу.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Американист назвал ожидаемым подписание указа о санкциях за вмешательство в выборы США
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT подписание американским лидером Дональдом Трампом указ о санкциях за вмешательство в американские выборы.
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СМИ: Министр транспорта Крыма подал в отставку
Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников принял решение уйти в отставку.
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Болт выиграл забег, проходивший в космических условиях
Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт провёл тренировку на специальном самолёте в условиях невесомости.
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ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
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Глушаков считает, что «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги Европы
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал мнение президента клуба Леонида Федуна, считающего, что красно-белые способны дойти до полуфинала Лиги Европы.
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На Украине назвали получаемое от закрытия железнодорожного сообщения с Россией преимущество
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, какое важное преимущество получат украинцы от закрытия железнодорожного сообщения с Россией.
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Семь футболистов немецкой команды отчислены из-за фото с нацистским приветствием
Семь футболистов немецкой команды «1920 Мыл» отчислены из-за опубликованного фото с нацистским приветствием.
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Киселёв прокомментировал клип Киркорова и Баскова на песню Ibiza
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв прокомментировал клип исполнителей Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню Ibiza.
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Лавров: напряжённость между Россией и Западом дорого обходится мировой безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству DPA указал на негативные последствия напряжённых отношений между Москвой и Западом.
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Глушаков рассказал о своих перспективах в сборной России
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих перспективах в сборной России, куда он перестал вызываться с весны.
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Грушевский поддержал решение ЦСКА провести матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»
Известный актёр и пародист болельщик ЦСКА Михаил Грушевский заявил, что с пониманием относится к желанию руководства армейцев провести домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках».
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Хоккеист «Нэшвилла» Уотсон дисквалифицирован на 27 матчей НХЛ за домашнее насилие
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон дисквалифицирован на 27 матчей регулярного чемпионата в связи с неподобающим поведением вне льда.
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На Украине запретили пускать на занятия в школы и детские сады непривитых детей
Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения страны представило указ, который запрещает непривитым детям посещать занятия в школах и детсадах.
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В Калифорнии мужчина застрелил пять человек
В американском штате Калифорния мужчина застрелил пять человек и покончил с собой.
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Глава УЕФА опроверг слухи о возможном проведении финала Лиги чемпионов в США
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин опроверг слухи о возможном проведении финала Лиги чемпионов в США.
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Путин выразил признательность военнослужащим Китая и Монголии на учениях «Восток-2018»
Президент России Владимир Путин выразил признательность китайским и монгольским военным на учениях «Восток-2018» на Дальнем Востоке.
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Кадыров отреагировал на конфликт между Нурмагомедовым и Тимати
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на конфликт между российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и рэп-исполнителем Тимати.
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Путин пообещал дальнейшее укрепление Вооружённых сил России
Россия продолжит укреплять свои ВС, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии смотра войск на полигоне Цугол.
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Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Абэ изложил подход Японии к заключению мирного договора с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио следует «сломать скорлупу взаимного недоверия» для продвижения по вопросу заключения мирного договора.
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В Забайкалье завершился основной этап военных учений «Восток-2018»
Основной этап военных манёвров «Восток-2018» завершился на полигоне Цугол в Забайкальском крае.
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СМИ: Генри Кавилл не будет играть Супермена в фильмах Warner Bros
Британский актёр Генри Кавилл, сыгравший Супермена в трёх фильмах вселенной DC, разорвал отношения с компанией Warner Bros. Entertainment. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
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Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Магаданской области
Вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку в Магаданской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.
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Трутнев рассказал о подходе России к заключению мирного договора с Японией
Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, чем руководствуется Москва при разработке мирного договора с Японией.
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Ураган «Флоренс» в Атлантическом океане ослаб до второй категории
Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Флоренс» ослаб с третьей до второй категории.
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В Киеве назвали условие, при котором Россию «разгромили бы в пыль»
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россию давно можно было «разгромить в пыль», если бы не её ядерное оружие. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», комментируя военные учения «Восток-2018».
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В Москве 13 сентября ожидается до +20 °С
В Москве в четверг, 13 сентября, ожидается до +20 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Путин прибыл на полигон Цугол в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл на забайкальский полигон Цугол, где пройдёт основной этап военных манёвров «Восток-2018».
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Посол: власти Франции надеются на визит Путина в ноябре
В Париже надеются, что российский президент Владимир Путин примет приглашение посетить Францию в ноябре. Об этом заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн.
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СМИ: Вице-президент Tesla объявил о своём уходе из компании
Вице-президент по международным финансам и операциям компании Tesla Джастин Маканир решил покинуть компанию.
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Представители Китая и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Специальный представитель Соединённых Штатов по КНДР Стивен Биген и заместитель министра иностранных дел Китая Кун Сюанью провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КНР.
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В палате представителей США одобрили запрет на потребление мяса кошек и собак
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который запрещает забой, транспортировку, продажу и хранение кошек и собак с целью употребления в пищу.
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Трамп прокомментировал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы
Президент США Дональд Трамп считает указ о санкциях за вмешательство в выборы мерой по защите избирательной системы Соединённых Штатов.
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Адвокат рассказал о состоянии признавшегося в киберпреступлениях в США россиянина Левашова
Российский программист Пётр Левашов, признавшийся в киберпреступлениях в суде США, не испытывает проблем со здоровьем. Об этом заявил адвокат Вадим Глозман.
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Трутнев сообщил о подписании 175 проектов на полях ВЭФ
Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что на Восточном экономическом форуме — 2018 было подписано 175 проектов на 2,9 трлн рублей.
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Посол: Франция заинтересована в сотрудничестве с Россией по укреплению безопасности в Европе
Франция заинтересована во взаимодействии с Россией по укреплению безопасности в Европе, заявила французский посол в Москве Сильви Берманн.
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Новак назвал СПГ наиболее перспективным видом топлива и энергоресурсов
Глава Минэнерго Александр Новак полагает, что сжиженный природный газ (СПГ) является наиболее перспективным видом топлива и энергоресурсов.
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Источник сообщил о проверках космических кораблей на Байконуре
Специалисты РКК «Энергия» на космодроме Байконур приступили к поиску возможных отверстий в корпусах хранящихся космических кораблей. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
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МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2018 году на уровне 1,7%. Об этом говорится в сообщении организации.
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Хейли призвала не испытывать решимость США снова применить силу в Сирии
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не стоит испытывать решимость Соединённых Штатов ещё раз применить силу в случае использования химического оружия в Сирии.
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В Удмуртии могут ввести льготу по уплате транспортного налога для многодетных малообеспеченных семей
В Удмуртии могут ввести льготу по уплате транспортного налога для многодетных малообеспеченных семей. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли в республиканском Госсовете.