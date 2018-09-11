Эрдоган: «Мир должен остановить Асада»

Атака правительственных войск на сирийский Идлиб приведёт к возникновению новых очагов терроризма и экстремизма. Такое мнение в своей статье для The Wall Street Journal высказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По словам политика, не только Запад, но и союзники Дамаска, включая Москву и Тегеран, обязаны повлиять на Башара Асада, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе.

«К югу от турецких границ на протяжении семи лет преступный режим Башара Асада изводит сирийских граждан незаконными арестами, систематическими пытками, казнями без суда и следствия, бочковыми бомбами, химическим и обычным оружием. В результате гражданской войны в Сирии, которую Совет по правам человека ООН назвал «крупнейшей рукотворной катастрофой со времён Второй мировой», миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома», — пишет на страницах The Wall Street Journal президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция «предприняла невероятные усилия, чтобы облегчить страдания» сирийского народа, приняв порядка 3,5 млн беженцев — больше, чем любая страна в мире. И хотя в то же время Анкара стала мишенью для «действующих по соседству» террористических организаций, ни тяжесть гуманитарной работы, ни проблемы безопасности «не ослабили решимости» её властей.

Столкнувшись с этими трудностями, страна начала искать политическое решение вопроса. Она привела за стол переговоров сирийскую оппозицию и вместе с Россией и Ираном запустила дипломатический процесс в Астане. В итоге Турция смогла договориться о прекращении огня, создать зоны деэскалации и эвакуировать мирное население из регионов, «подвергавшихся атакам режима», напоминает Эрдоган.

«Сегодня мы снова оказались в критической ситуации. Режим Асада с помощью своих союзников готовится начать массированное наступление на Идлиб, в котором проживает порядка трёх миллионов человек и который остаётся одним из немногочисленных безопасных мест для внутренних сирийских переселенцев», — предупреждает турецкий президент.

На его взгляд, Дамаск пытается придать легитимность «неминуемой атаке», подводя к ней контртеррористические основания. «Будьте уверены: ни одна страна не ценит борьбу с терроризмом выше, чем Турция, которая серьёзно пострадала из-за террористических атак, с тех пор как сирийский конфликт начал экспортировать нестабильность по всему региону. Но Башар Асад предлагает ложное решение», — считает Эрдоган.

Он поясняет: «Нельзя приносить в жертву невинных людей во имя борьбы с терроризмом. Это лишь создаст новые очаги терроризма и экстремизма. Усиление ИГ* стало следствием, а не причиной того, что происходило в Сирии. Международное сообщество должно сдержать подобное насилие, чтобы не допустить укоренения терроризма».

Автор статьи признаёт, что в Идлибе продолжают действовать террористические организации. Но при этом, по его словам, боевики составляют лишь небольшую часть всего населения города.

«Чтобы уничтожить террористические и экстремистские элементы в Идлибе, а также привлечь к ответственности иностранных бойцов, необходима комплексная международная контртеррористическая операция. Умеренные повстанцы сыграли ключевую роль в борьбе Турции с террористами в Северной Сирии. Их помощь и руководство станут решающими и в Идлибе», — рассуждает Эрдоган.

«С приближением наступления на Идлиб все члены международного сообщества должны понять долю своей ответственности. Последствия бездействия будут неизмеримыми. Мы не можем оставить сирийский народ на милость Башара Асада. Цель его наступления на Идлиб — беспорядочные удары с целью уничтожения оппозиции, а не подлинная и эффективная кампания против терроризма. Своим наступлением режим также создаст серьёзные гуманитарные риски и проблемы безопасности для Турции, для Европы и для других регионов», — подчёркивает турецкий президент.

По его мнению, США, которые сосредоточились на химических атаках, должны отказаться от этой «спорной иерархии смерти». Ведь от обычного оружия гибнет гораздо больше людей. Но ответственность за прекращение будущего кровопролития лежит не только на Западе. Партнёры Анкары по астанинскому процессу, Москва и Тегеран, также обязаны остановить «гуманитарную катастрофу» в Идлибе.

«Если международное сообщество, включая Европу и США, не предпримет незамедлительные действия, расплачиваться придётся не только безвинным сирийцам, но и всему миру. Турция делает всё возможное, чтобы не допустить кровопролития в соседней стране. Чтобы мы добились успеха в этих усилиях, остальной мир должен отказаться от корыстных интересов и поддержать политическое урегулирование», — заключает Реджеп Тайип Эрдоган.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

