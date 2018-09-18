FT: Россия и Турция согласились создать демилитаризованную зону в Идлибе

После длительных переговоров в Сочи президенты России и Турции приняли решение создать демилитаризованную зону в Идлибе, пишет Financial Times. Эта территория, с которой планируется вывести всё тяжёлое вооружение к середине октября, будет патрулироваться российскими и турецкими подразделениями, отмечает издание.

После длительных переговоров в Сочи лидеры России и Турции договорились создать демилитаризованную зону в сирийской провинции Идлиб. Таким образом им удалось избежать наступления на «последний бастион повстанцев», пишет Financial Times.

Соглашение должно предотвратить полномасштабные бомбардировки Идлиба, «за которые выступали Москва и сирийское правительство». Кроме того его можно рассматривать в качестве уступки турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который настаивал на прекращении огня и «целенаправленном выводе» базирующихся в городе террористических группировок, утверждает издание.

После длившихся четыре с половиной часа переговоров между Эрдоганом и Владимиром Путиным главы государств заявили, что все террористические группировки и тяжёлое вооружение должно будет выведено из зоны глубиной 15-20 километров к 15 октября. Кроме того, было решено, что эту территорию будут патрулировать подразделения обеих стран.

«Мы добьёмся того, чтобы радикальные группы не могли действовать в том же регионе. Россия примет необходимые меры предосторожности, чтобы убедиться, что зона деэскалации в Идлибе не подвергалась атаке», — объявил турецкий президент.

Лидеры не раскрыли журналистам подробности соглашения. Но Эрдоган отметил, что полученное благодаря ответственным переговорам решение поможет «избежать крупного гуманитарного кризиса в Идлибе».

Путин, который за последние две недели уже второй раз встречается со своим турецким коллегой, назвал переговоры «напряжёнными, но конструктивными и эффективными».

«Россия и Турция подтвердили свою решимость бороться с терроризмом в Сирии во всех его формах и проявлениях. По нашему общему мнению, практическая реализация запланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю», — подчеркнул российский президент.

Ранее Россия заявляла, что укрывающиеся в Идлибе террористы, атаковавшие её войска, угрожают всему региону, поэтому их необходимо уничтожить. «Решительное военное вмешательство» страны в сирийский конфликт помогло склонить чашу весов в пользу правительства Башара Асада и позволило Москве стать ведущим игроком в регионе, напоминает FT.

Турция, которая имеет с Сирией общую границу протяжённостью 900 километров, возглавила международную оппозицию против взятия Идлиба, предупреждая, что подобная операция обернётся «кровавой бойней». Власти страны усилили 12 наблюдательных постов, окружающих провинцию, чтобы отсрочить полномасштабное наступление сирийской армии.

Официальная Анкара опасается, что интенсивные бои приведут к гибели десятков тысяч мирных жителей и породят новую волну беженцев. Турция уже принимает на своей территории 3,5 млн. сирийцев, и Эрдогану грозят серьёзные политические последствия, если его стране придётся принять ещё больше людей, полагает издание.