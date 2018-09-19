Haaretz: напряжённость с Москвой может помешать Израилю бороться с Ираном

После инцидента со сбитым российским самолётом Израиль сейчас находится в сложной ситуации, что может негативно сказаться на стратегической свободе действий авиации против иранских объектов. Как пишет Haaretz, в ближайшие дни Нетаньяху придётся применить весь свой опыт и дипломатический талант, чтобы устранить напряжённость в отношениях с Москвой.

После того как российское Министерство обороны возложило на Израиль ответственность за инцидент, Путин выступил с обнадёживающим заявлением, в котором назвал случившееся «цепью трагических случайных обстоятельств». Как пишет Haaretz, на фоне данного инцидента Израиль сейчас находится в сложной ситуации в контексте отношений с русскими, что может негативно сказаться на стратегической свободе действий, которой пользуются воздушные силы.

Издание отмечает, что израильские истребители атаковали объекты в Сирии, связанные с Ираном. Сирийская противовоздушная оборона попыталась сорвать израильское нападение и случайно ударила по самолётам российских ВВС с помощью ракет российского производства.

Но Москва предпочла обвинить в инциденте Израиль. В заявлении Министерства обороны говорилось, что нападение Израиля было «преднамеренной провокацией» и безответственным шагом, создавшим опасную ситуацию.

Израильтяне восприняли заявление российского Министерства обороны нервно. Президент России позже опубликовал первое заявление, в котором подчеркнул, что падение самолёта стало результатом «цепи трагических случайных обстоятельств» и что Израиль не атаковал самолёт, а также добавил, что Россия предпримет шаги по обеспечению безопасности людей и объектов в Сирии.

«Практическая интерпретация его слов будет понятна в ближайшие дни. Россия, например, может потребовать от Израиля ещё раньше предупреждать о нападении, добиться бесполётной зоны для израильских самолётов вблизи российских баз в северной части Сирии или оснастить сирийскую армию новыми системами противовоздушной обороны, которые до сих пор не предоставлялись режиму Асада», — пишет автор статьи.

По его мнению, в ближайшие дни Нетаньяху придётся применить весь свой опыт и дипломатический талант, чтобы устранить напряжённость с Москвой. Если Россия решит продемонстрировать жёсткую реакцию, это может помешать израильской свободе действий в небе над Сирией, что для Израиля критично.