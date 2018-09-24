CNN: поставляя С-300 Дамаску, Москва хочет показать Израилю, что он совершил «большую ошибку»

Решение Кремля о поставке сирийским силам систем ПВО С-300 было принято для того, чтобы дать понять Тель-Авиву, что он совершил серьёзный промах, полагает корреспондент CNN Фредерик Пляйтген. Как отмечает журналист в своём репортаже, хотя Израиль, вероятно, сможет продолжать совершать авиаудары по сирийской территории, шаги Москвы могут приблизить тот момент, когда израильские ВВС лишатся доступа в воздушное пространство страны.

Здравствуйте, я Робин Кёрнау. Спасибо, что смотрите нашу передачу. Как сообщает Кремль, президент России Владимир Путин обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом поставку сирийской армии новых зенитно-ракетных систем. Эти переговоры состоялись спустя всего неделю после того, как сирийские вооружённые силы сбили — конечно, непреднамеренно — российский военный самолёт, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих. За развитием событий внимательно следит Фред Пляйтген, который сейчас находится в Москве.

Фред, расскажите нам про эту ракетную систему. Что всё это значит?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: По сравнению с зенитно-ракетной системой, которой сегодня располагает Сирия, это существенное усовершенствование. До сих пор они использовали С-200, а там, на минуточку, стоит оборудование ещё 60-х годов.

Новые ЗРК, как утверждают россияне, сирийцы получат в течение двух недель. Это будут комплексы С-300. Если посмотреть на технические характеристики новых систем, их дальнобойность составляет 250 километров. А это значит, что, находясь в Латакии, где расположена российская авиабаза и в массе своей базируются сирийские противовоздушные силы, сирийцы смогут нанести удар по израильским истребителям, которые на тот момент ещё не успеют покинуть сирийское воздушное пространство.

Кроме того, будут предприняты и некоторые другие меры. Прежде всего, дело в том, Робин, что новая ЗРК С-300 намного более точна, чем та, которую использовали сирийцы до этого. Также она лучше распознаёт дружественные и вражеские самолёты, что, как видно, стало одной из главных проблем, повлёкших за собой удар по российскому самолёту, — сирийцы не смогли определить, вражеский это самолёт или нет.

Кроме того, россияне в целом хотят создать помехи для спутниковых сигналов в районе сирийского побережья Средиземного моря, откуда, собственно, появились израильские истребители. Ещё, чтобы обеспечить более надёжное сообщение между силами противовоздушной обороны двух стран, россияне намерены передать сирийцам новые коммуникационные системы. И это, конечно, поможет им действовать более эффективно, но может представлять опасность для Израиля. Но россияне, разумеется, утверждают, что все эти меры в первую очередь предназначены для того, чтобы предотвратить повторные удары по их самолётам.

То есть, по сути, вы хотите сказать, что этот шаг нацелен именно на Израиль?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Россияне, конечно, говорят, что это не так. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня в ходе телефонной конференции заявил, что данная мера не нацелена ни на одну отдельную страну; российская сторона утверждает, что делает это, чтобы обезопасить собственные самолёты в сирийском небе и чтобы, как они говорят, остужать в будущем «горячие головы». По мнению Москвы, Израиль повёл себя в этой ситуации очень безрассудно.

За последние дни мы успели увидеть от российских властей очень разные сигналы — так, Владимир Путин заявил, что к крушению того самолёта привела трагическая цепочка событий; а вот российские вооружённые силы весьма недвусмысленно заявили, что Израиль совершил большую ошибку, что он, по мнению российской стороны, не использовал должным образом те линии связи, которые должен был использовать, и что израильские лётчики применяли в небе над Средиземным морем методы, не являющиеся благоприятными для того сотрудничества, которое, согласно заявлениям россиян, они поддерживают с Израилем. Израиль, разумеется, со своей стороны всё это отрицает: там утверждают, что всё происходило в соответствии с обычными процедурами.

Россияне же, на мой взгляд, пытаются дать Израилю понять, что Москва считает проведение им той операции большой ошибкой и что Россия теперь предоставит сирийцам более технологичные машины.

Впрочем, вовсе не обязательно, что Израиль не сможет из-за этого проводить в Сирии операции так же, как они их проводили последние несколько месяцев и даже лет. Как известно, они поразили на сирийской территории немало целей, принадлежащих Ирану и «Хезболле». И всё же россияне делают такой вариант развития событий гораздо более вероятным, Робин.

Понятно. С нами на связь из Москвы выходил Фред Пляйтген. Спасибо вам, Фред.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2018 года.