Paul Craig Roberts Оригинал

Пол Крейг Робертс: в Сирии США воюют против России, а не террористов

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Американский обозреватель Пол Крейг Робертс отмечает, что нерешительность Владимира Путина в Сирии уже привела к неспособности освободить Идлиб из-за угроз США. В будущем это грозит ещё более серьёзными последствиями вплоть до отступления или начала ядерной войны. Робертс утверждает, что США не интересует война с террористами — страна воюет с Россией.
Пол Крейг Робертс: в Сирии США воюют против России, а не террористов
Reuters

Провокации со стороны США в Сирии, которые Владимир Путин оставляет без ответа, со временем становятся лишь масштабнее. США видят нерешительность России и находят всё больше предлогов для атак на сирийские вооружённые силы, пишет американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс.

Прежде Вашингтон проводил атаки, потому что режим башара Асада якобы применял химическое оружие. Теперь США пытаются предотвратить освобождение сирийской провинции Идлиб от «террористов-союзников Вашингтона», угрожая в ответ на это атакой на Сирию. При этом даже поток беженцев, будет ли он вызван наступлением или чем-то ещё, сочтут гуманитарной катастрофой, оправдывающей атаку США.

Робертс отмечает, что в такой ситуации Россия не может начать наступление на Идлиб, не обеспечив превосходства в воздухе на всей сирийской территории. Это означает, что ей придётся пойти на риск уничтожения наступательного вооружения США.

Не помогает и желание Путина «усмирить» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, отказавшись от освобождение Идлиба в пользу созданием там безопасной зоны.

«Как Путин и Эрдоган пришли к фантастическому выводу, что США и их союзники-террористы в провинции Идлиб станут следовать их плану по разоружению? Российская внешняя политика растворилась в самообмане?» — сетует Робертс.

Россия ведётся на провокации США, отмечает автор статьи, из-за чего их становится всё больше, а сами они таят всё большую опасность. По его мнению, если Путин отступит и на этот раз, вскоре его ждёт ещё более опасная провокация, и у него не останется иного выбора, кроме как сдаться или развязать ядерную войну.

При этом автор статьи полагает, что если бы Путин раньше показал, «кто в доме хозяин», он бы не оказался в таком положении. Однако он только демонстрировал нерешительность и преждевременно выводил российские войска.

«Российское правительство не понимает, что Вашингтон ведёт войну против России, а не против террористов?» — задаётся вопросом Пол Крейг Робертс.

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Paul Craig Roberts США Северная Америка
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