Epoch Times: после договора Путина и Эрдогана беженцы тысячами потянулись обратно в Идлиб

Договор главы Кремля Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб вернул в регион тысячи беженцев, сообщает Epoch Times. По имеющимся данным, в города и деревни вернулось 7 тыс. человек, ведь масштабная военная операция по освобождению оплота повстанцев, похоже, пока отсрочена, отмечает издание.

Тысячи жителей сирийской провинции Идлиб возвращаются домой через два дня после того, как стало известно о российско-турецком плане по созданию в регионе демилитаризованной зоны, сообщает Epoch Times. По имеющимся данным, в города и деревни вернулось 7 тыс. человек.

За прошедшие недели из-за возможности нападения российско-сирийских войск на Идлиб город покинуло 30 тыс. человек, напоминает издание. Но крупная операция по освобождению оплота повстанцев, похоже, пока отсрочена. И всё потому, что в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин договорились о создании зоны деэскалации.

Главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али Заатари приветствовал российско-турецкую инициативу. Но попросил предоставить больше «деталей» касательно соглашения. «Главное, чтобы мы и дальше могли добраться до людей, нуждающихся в гуманитарной помощи», — добавил он.