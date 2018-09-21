Epoch Times: после договора Путина и Эрдогана беженцы тысячами потянулись обратно в Идлиб

Договор главы Кремля Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб вернул в регион тысячи беженцев, сообщает Epoch Times. По имеющимся данным, в города и деревни вернулось 7 тыс. человек, ведь масштабная военная операция по освобождению оплота повстанцев, похоже, пока отсрочена, отмечает издание.
Тысячи жителей сирийской провинции Идлиб возвращаются домой через два дня после того, как стало известно о российско-турецком плане по созданию в регионе демилитаризованной зоны, сообщает Epoch Times. По имеющимся данным, в города и деревни вернулось 7 тыс. человек.
За прошедшие недели из-за возможности нападения российско-сирийских войск на Идлиб город покинуло 30 тыс. человек, напоминает издание. Но крупная операция по освобождению оплота повстанцев, похоже, пока отсрочена. И всё потому, что в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин договорились о создании зоны деэскалации.
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