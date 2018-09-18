Zeit: соглашение по Идлибу показало, что Москве не обойтись без помощи Турции

До сих пор Россия не спешила идти навстречу Турции с её предложениями о перемирии в Сирии, однако теперь Москва и Анкара договорились организовать демилитаризованную зону вокруг Идлиба. По версии немецкой газеты Die Zeit, это внезапное соглашение говорит о том, что власть Путина в регионе не безгранична и для контроля над Сирией России необходима финансовая помощь со стороны Турции и Ирана.

Россия и Турция неожиданно договорились о создании «демилитаризованной зоны» в Сирии шириной 15—20 км, пишет немецкая газета Die Zeit. Эта зона должна отделить область, находящуюся под контролем сирийских мятежников и боевиков-исламистов, от территории, контролируемой правительством Сирии.

Таким образом, большое наступление со стороны сирийской армии при поддержке российской авиации не планируется, это подтвердили в Министерстве обороны России. Вместо этого российские и турецкие войска будут совместно патрулировать демилитаризованную зону, начиная с 15 октября.

Между тем Идлиб считается последним оплотом сопротивления Асаду, напоминает издание. Ещё десять дней назад Владимир Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом отклонил его требование установить перемирие. На этом фоне внезапное соглашение двух президентов в Сочи ясно показывает, что пространство для манёвра в Сирии у Путина далеко не безгранично, уверяет автор статьи.

С точки зрения Асада, взять Идлиб было бы большим успехом, потому что это последняя область в Сирии, которую правительство может вернуть под свой контроль. Мятежные области на востоке страны пользуются покровительством США и по этой причине находятся вне досягаемости. Как отмечается в статье, ещё в июле российская сторона заявляла о том, что Москва не заинтересована в прямом наступлении на Идлиб, однако её терпение не безгранично. Создание демилитаризованной зоны вокруг провинции намного больше отвечает российским интересам, чем наступление на Идлиб против прямо высказанной воли Турции, утверждает Die Zeit.

Российское правительство давно работает над тем, чтобы утвердиться в Сирии вместе с Турцией и Ираном в качестве важнейших игроков, пишет немецкая газета. Дело не только в том, что Запад и, в первую очередь, США остаются вне этой схемы и не могут больше участвовать в решении по поводу сохранения власти Асада. Как подчёркивает издание, для Москвы не менее важен тот факт, что только сотрудничество с Турцией и участие иранских войск позволяют России ограничить действия сирийской армии и в то же время добиться военных успехов. Подобной тактике Россия следует и в вопросах восстановления страны — не так давно российская сторона говорила о том, что Германия или Франция тоже должны оказать финансовую помощь послевоенной Сирии.

По данным российского Министерства обороны до сих пор в военных действиях в Сирии было задействовано в общей сложности 50 тыс. российских военнослужащих. Этого недостаточно для того, чтобы поддерживать единоличную власть Асада в стране, уверяет Die Zeit. Если сирийская армия начнёт масштабное наступление при российской поддержке с воздуха, Эрдоган, войска которого уже разместились в провинции, может выйти из коалиции. В худшем для России случае Турция может перейти к поддержке мятежников деньгами и оружием, что затруднит проведение военной кампании в Сирии.

Кроме того, как отмечает немецкая газета, до сих пор России удавалось финансировать военные действия в Сирии, выделяя на это относительно небольшой объём средств. В России расходы на военные операции в регионе держатся в тайне. По подсчётам независимых СМИ, на них тратят около €1 млрд в год.

Без поддержки Ирана и Турции эта сумма может увеличиться, полагает автор статьи. Между тем у России есть финансовые проблемы и внутри страны. Одна только угроза ввода новых санкций из-за покушения на экс-агента Скрипаля привела к падению рубля, уверяет издание. С начала года российская валюта потеряла примерно пятую часть своей стоимости относительно доллара. На прошлой неделе Центробанк России повысил процентную ставку, чтобы укрепить рубль. В последний раз к такой мере прибегали в декабре 2014 года, в ответ на резкое падение рубля и цен на нефть.

В то же время правительство сейчас пытается высвободить побольше средств для выполнения предвыборных обещаний президента, потому что дополнительные расходы на развитие инфраструктуры, строительство жилья, образование и здравоохранение за ближайшие шесть лет могут составить до €100 млрд, пишет немецкая газета. Необходимые для этого болезненные реформы ведут к спаду популярности Владимира Путина, поэтому российское руководство не заинтересовано в увеличении расходов на военные действия в Сирии, заключает Die Zeit.