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WSJ: демилитаризованная зона в Идлибе поможет избежать гуманитарной катастрофы

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Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны, которая будет служить буфером между правительственными силами и повстанцами, пишет The Wall Street Journal. Этот шаг, как полагает издание, поможет избежать боевых действий и возможной гуманитарной катастрофы в регионе.
WSJ: демилитаризованная зона в Идлибе поможет избежать гуманитарной катастрофы
Reuters
Россия и Турция достигли предварительного соглашения по созданию демилитаризованной буферной зоны в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, пишет The Wall Street Journal. Этот шаг может помочь избежать боевых действий и вероятной гуманитарной катастрофы.
 
После встречи на черноморском курорте Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин заявили, что военные обеих стран будут патрулировать последний крупный оплот оппозиции, вернуть себе который стремится сирийский президент Башар Асад.
 
Москва и Анкара договорились о том, что к 10 октября всё тяжёлое вооружение и радикальные группировки будут выведены из демилитаризованной зоны, которая будет выступать в качестве буфера между оппозиционными и правительственными силами в Идлибе, пишет издание со ссылкой на российского президента. Владимир Путин также добавил, что коридор глубиной 15—20 км вдоль линии соприкосновения между «повстанцами» и проправительственными силами, начнёт действовать к 15 октября.
 
«Россия и Турция плотно работают над разрешением кризиса в этой стране», — подчеркнул Путин.
 
В провинции Идлиб, по оценкам, проживает 3 млн человек, большая часть из них — мирное население. Кроме того, там находятся от 10 до 15 тыс. боевиков из группировок, которые Россией, Турцией и США признаны террористическими. Между тем эта территория является базой для десятков тысяч более умеренных боевиков, которые выступают против Башара Асада и которых поддерживает Турция. Согласно договорённостям, поддерживаемые Анкарой силы останутся в провинции. 
 
«Режим Асада», который обычно называет террористическими все оппозиционные группировки, в том числе политические, ранее заявлял о своих планах вытеснить повстанцев из провинции и вернуть себе контроль над всей страной. Между тем Дамаск не принимал участия в переговорах в Сочи между лидерами России и Турции, отмечает The Wall Street Journal. 
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Wall Street Journal США Северная Америка
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