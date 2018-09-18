WSJ: демилитаризованная зона в Идлибе поможет избежать гуманитарной катастрофы

Россия и Турция достигли предварительного соглашения по созданию демилитаризованной буферной зоны в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, пишет The Wall Street Journal. Этот шаг может помочь избежать боевых действий и вероятной гуманитарной катастрофы.

После встречи на черноморском курорте Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин заявили, что военные обеих стран будут патрулировать последний крупный оплот оппозиции, вернуть себе который стремится сирийский президент Башар Асад.

Москва и Анкара договорились о том, что к 10 октября всё тяжёлое вооружение и радикальные группировки будут выведены из демилитаризованной зоны, которая будет выступать в качестве буфера между оппозиционными и правительственными силами в Идлибе, пишет издание со ссылкой на российского президента. Владимир Путин также добавил, что коридор глубиной 15—20 км вдоль линии соприкосновения между «повстанцами» и проправительственными силами, начнёт действовать к 15 октября.

«Россия и Турция плотно работают над разрешением кризиса в этой стране», — подчеркнул Путин.

В провинции Идлиб, по оценкам, проживает 3 млн человек, большая часть из них — мирное население. Кроме того, там находятся от 10 до 15 тыс. боевиков из группировок, которые Россией, Турцией и США признаны террористическими. Между тем эта территория является базой для десятков тысяч более умеренных боевиков, которые выступают против Башара Асада и которых поддерживает Турция. Согласно договорённостям, поддерживаемые Анкарой силы останутся в провинции.

«Режим Асада», который обычно называет террористическими все оппозиционные группировки, в том числе политические, ранее заявлял о своих планах вытеснить повстанцев из провинции и вернуть себе контроль над всей страной. Между тем Дамаск не принимал участия в переговорах в Сочи между лидерами России и Турции, отмечает The Wall Street Journal.