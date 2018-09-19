Hürriyet Daily News: Эрдоган назвал соглашение с Россией по Идлибу «шагом к миру»

Президенты Турции и России договорились организовать в Идлибе демилитаризованную зону и патрулировать её совместными силами во избежание возобновления военных действий, сообщает Hürriyet Daily News. Спецпосланник ООН по Сирии похвалил обе стороны за это соглашение, а сам Эрдоган назвал его «шагом к миру» за пределами Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал соглашение между Турцией и Россией об установлении демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб «шагом к миру», пишет Hürriyet Daily News.

Выступая в Анкаре на церемонии, посвящённой Дню памяти ветеранов, Эрдоган подчеркнул, что министерства обороны обеих сторон подписали документ, призванный остановить кровопролитие в Идлибе. Соглашение состоит из 12 пунктов. «Это шаг к миру за нашей границей», — заявил Эрдоган.

Как напоминает издание, на встрече в Сочи 17 сентября президенты России и Турции договорились организовать демилитаризованную зону в Идлибе, последнем оплоте оппозиционных сил. По этому соглашению, оппозиционные группы в Идлибе останутся в тех районах, где они находятся сейчас, в то время как Россия и Турция будут совместно патрулировать территорию во избежание возобновления военных действий.

В Идлибе, расположенном неподалёку от турецкой границы, проживают свыше 3 млн сирийцев, многие их которых бежали из других городов от атак правительственных войск, отмечается в статье.

В прошлом месяце сирийское правительство объявило о планах начать крупное военное наступление в этом районе, на протяжении долгого времени находившемся под контролем оппозиционных групп. ООН предупреждала, что такое наступление приведёт к худшей гуманитарной катастрофе XXI века. 18 сентября представитель ООН по Сирии похвалил соглашение, достигнутое Россией и Турцией.

«Мы надеемся, что это соглашение будет выполнено без промедлений, — сказал специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. — Я благодарю президентов Путина и Эрдогана за их личное участие».

Также де Мистура призвал все стороны сирийского конфликта воздержаться от военных действий, которые могли бы подорвать заключённое соглашение. Говоря о том, как эта договорённость может сказаться на жизни 3 млн мирных жителей Идлиба, включая миллион детей, спецпосланник ООН по Сирии подчеркнул важность вопроса о том, что это соглашение будет означать на деле. «Это лишь временное приостановление исполнения приговора, или это начало передышки, первого крошечного проблеска света в конце темнейшего тоннеля?» — цитирует Hürriyet Daily News слова Стаффана де Мистуры.