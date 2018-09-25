Обозреватель Haaretz: С-300 в Сирии вынудит Израиль думать дважды

«Последнее слово в деле сбитого самолёта за Москвой. Кажется, что Путин ждал просчёта Израиля, чтобы поставить Иерусалим на место», — пишет обозреватель Haaretz Амос Харель. По его словам, теперь, когда у Сирии появится российская зенитно-ракетная система С-300, Израилю придётся думать дважды перед тем, как нанести новый удар по иранским контрабандным поставкам оружия.

Две последних новости из Москвы — доклад Минобороны, в котором полная ответственность за крушение российского самолёта над Сирией была возложена на Израиль, и объявление о поставках Асаду зенитно-ракетного комплекса С-300 — не должны кого-либо удивлять в Израиле, кроме, может быть, нескольких «глупых сторонников премьер-министра Биньямина Нетаньяху», пишет обозреватель Haaretz Амос Харель. Как бы ни были хороши его отношения с президентом России Владимиром Путиным, Нетаньяху не может сделать так, чтобы проблема исчезла.

Россия потерпела «унизительный удар», когда войска Асада сбили самолёт, но у России всё ещё есть интересы в Сирии. Было совершенно очевидно, что это дело приведёт к осуждению Россией Израиля. В конце концов всё зависит от Путина, который на следующий день после инцидента ограничился лишь осторожными заявлениями. Российский ответ может ограничить свободу действий Израиля в Сирии, предполагает обозреватель.

Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник заявил о поставке в Сирию зенитно-ракетного комплекса С-300. По его словам, Россия будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации вдоль побережья Сирии, что усложнит для Израиля проведение авиаударов. Россия также оснастит сирийские зенитно-ракетные комплексы российскими системами слежения и наведения для предотвращения подобных несчастных случаев.

Как утверждает Харель, отношения между Израилем и Россией подвергнутся испытанию, когда появится новое предупреждение о том, что Иран пытается совершить контрабандный ввоз оружия в Ливан по маршруту, который проходит рядом с российскими базами в северо-западной части Сирии. Поскольку Иран намерен продолжать поставки оружия «Хезболле», а Израиль настаивает на своём праве ликвидировать такие поставки, ему предстоит дилемма: стоит ли снова осуществлять нападение рядом с российскими позициями, что повысит риск усиления кризиса и может даже повлечь за собой уничтожение израильского самолёта?

«Последнее слово в деле сбитого самолёта за Москвой. Кажется, что Путин ждал просчёта Израиля, чтобы поставить Иерусалим на место», — отмечает Амос Харель.

«Эра военных операций» Израиля в Сирии ещё не подошла к концу. Но после крушения российского самолёта ситуация на северном фронте, похоже, не будет прежней. Израиль в течение многих лет имел карт-бланш на операции в северной Сирии благодаря сочетанию наступательных действий и хороших дипломатических отношений с Россией. В основном Израиль ловко пользовался ситуацией, достигая многих своих целей, пишет обозреватель Haaretz.

Но в последние месяцы Израиль проявлял чрезмерную самоуверенность в Сирии. Маловероятно, что Россия была рада заявлению израильских военных о том, что с начала прошлого года Израиль осуществил в Сирии более 200 нападений. Кажется, Израиль не до конца понял последствия теперь, когда режим Асада с помощью России восстановил контроль над большей частью страны, включая регион, граничащий с Израилем.

Израиль нельзя назвать непобедимой сверхдержавой. Израиль должен будет учитывать мнение России и, возможно, даже «адаптировать свою наступательную модель». Старшие должностные лица Министерства обороны отмечают, что они приписывают большое значение последнему инциденту. Те, кто всё ещё утверждает, что это всего лишь лёгкая турбулентность, должно быть, настолько сильно заняты защитой образа Нетаньяху, что больше не способны объективно анализировать реальность, считает обозреватель Haaretz Амос Харель.