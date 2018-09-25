Times of Israel: С-300 пугает не тем, что он мощный, а тем, что он российский

Отправка российского зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию – это не только военный, но и геополитический вызов, пишет аналитик The Times of Israel Джуда Ари Гросс. Ведь даже если израильским ВВС удастся справиться с этой «грозной системой», возникнет другая более существенная угроза — полный разрыв отношений между Москвой и Иерусалимом, отмечает журналист.

После инцидента с российским самолётом-разведчиком Ил-20 отношения Израиля с Москвой стремительно ухудшаются, достигая новой низшей точки. Свидетельством тому служит решение России укрепить противовоздушную оборону Сирии с помощью своего «грозного зенитно-ракетного комплекса С-300», пишет аналитик The Times of Israel Джуда Ари Гросс.

«Но наибольшая угроза — это не определённые тактические трудности, которые для израильских ВВС может создать эта система, а то, что этот эпизод может привести к разрыву отношений между Израилем и Россией», — подчёркивает журналист.

По его словам, ещё ни разу с 70-х годов Израилю не приходилось иметь дело со столь «враждебно настроенной» Москвой, которая активно работает против его интересов. Хотя современная Россия поставляет оружие многим противникам иудейского государства, в том числе батареи С-300 его «заклятому врагу» Ирану, существовало понимание, что это — «бизнес и ничего личного».

Текущий кризис потенциально может изменить подобное отношение. Ситуация зависит от того, как с ним справятся Израиль, Россия и Соединённые Штаты. Хотя действия Москвы можно назвать «самыми откровенно враждебными» со времён холодной войны, их всё ещё можно изменить «до определённой степени», полагает Гросс.

Он напоминает, что более пяти лет российские власти «грозились» продать С-300 Дамаску. Но каждый раз они «давали задний ход» по требованию израильского или американского правительства.

Пока речь идёт о продаже от двух до четырёх батарей С-300, но в случае необходимости их количество может быть увеличено. По данным российских СМИ, системы будут развёрнуты на западном побережье Сирии и на юго-западе страны. Именно со стороны этих двух регионов израильские ВВС, вероятнее всего, будут совершать авианалёты, утверждает автор статьи.

Россия ещё не сообщила, какую конкретную модель С-300 она собирается продавать Сирии. Однако даже самые «наименее качественные» варианты этой системы смогут отслеживать полёты на севере Израиля, в том числе гражданские рейсы международного аэропорта Бен-Гурион, обращает внимание Гросс.

В то же время он полагает, что С-300 будут представлять «значительное, но не непреодолимое препятствие» для Израиля, который регулярно бомбит иранские склады и военные объекты в Сирии. Ведь израильские пилоты в течение десятилетий готовились к противостоянию с этими ЗРК.

Несколько союзников Израиля имеют на вооружении подобные российские системы. В течение нескольких лет израильская авиация участвовала в учениях против батарей С-300, которые когда-то принадлежали Кипру, а затем достались Греции.

Вдобавок Израиль является «гордым обладателем» растущего воздушного флота малозаметных F-35. Эти американские истребители пятого поколения уже использовались ВВС ближневосточной страны в боевых условиях.

Более того, ВВС Израиля известны своими средствами радиоэлектронной борьбы. Так, во время Ливанской войны 1982 года они создали помехи сирийским системам советского производства, уничтожив 29 из 30 батарей ПВО.

Но поставляемая Россией система С-300 — это не только военный, но и геополитический вызов. Хотя в своём обращении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сирийские экипажи прошли необходимое обучение, не совсем ясно, будут ли эти батареи также укомплектованы российским персоналом. Если это так, то решение по уничтожению сирийских ЗРК окажется ещё более сложным, ведь оно потребует прямого и намеренного удара по российским Вооружённым силам, поясняет Гросс.

Россия также планирует использовать средства радиоэлектронной борьбы, чтобы, как выразился Шойгу, охладить «горячие головы». В результате вокруг Западной Сирии и средиземного побережья должен образоваться «радиоэлектронный купол» радиусом несколько сотен километров, что скажется на возможностях не только израильских ВВС, но и французских и американских боевых кораблей, находящихся в регионе.

Но и в этом случае у израильской армии, весьма вероятно, найдётся ряд технологических средств, чтобы обойти эту проблему. Но военному руководству придётся сопоставлять использование этих мер с ценностью той или иной цели.

Когда ранее в этом году Россия «опять грозила» вооружить сирийцев С-300, израильские власти предупреждали, что их ВВС готовы атаковать в ответ любые системы ПВО. «Необходимо внести ясность: если кто-то будет стрелять в наши самолёты, мы его уничтожим. Неважно, будет это С-300 или С-700», — заявлял в то время министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

«Возможно, ВВС Израиля удастся обойти российское радиоэлектронное подавление, и они будут в полном праве уничтожить поставленную Россией батарею С-300 в случае атаки на их самолёты. Но в результате подобных действий растёт риск ещё сильнее отдалить Москву и подтолкнуть две страны к разрыву дипломатических отношений», — заключает Джуда Ари Гросс.