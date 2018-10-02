L'Orient-Le Jour: С-300 не повлияет на баланс в отношениях между Россией и Израилем

После инцидента со сбитым российским Ил-20 в Сирии некоторые предвещали кризис в отношениях между Москвой и Тель-Авивом, но израильские власти многое сделали, чтобы перенести потенциальный конфликт из политической плоскости в сугубо военную, пишет L'Orient-Le Jour. По мнению экспертов, даже поставка Дамаску российских С-300 не меняет установившийся в регионе стратегический баланс между Кремлём и Израилем.

Все уже привыкли к такому положению дел: Россия и Израиль — «чуть меньше чем союзники, но чуть больше чем партнёры». Однако инцидент 17 сентября со сбитым российским Ил-20 в Сирии в общую картину не вписывается. Создалось такое впечатление, что израильтяне готовы сделать всё, чтобы предотвратить кризис и успокоить Россию, но Москва, напротив, стремится «подогреть» ситуацию, пишет обозреватель L'Orient-Le Jour Жюльетт Реш.



17 сентября сирийские силы нанесли удар по российскому самолёту, приняв его за израильский. Кремль углядел в произошедшем уловку со стороны израильских ВВС, которые попытались прикрыться Ил-20. И хотя иностранные СМИ достаточно быстро признали версию Москвы недействительной, «подконтрольные Кремлю» российские источники высказывались достаточно критично в отношении Израиля, что мало пришлось по вкусу самим израильтянам.



Правда, по всей видимости, руководство страны не посчитало инцидент 17 сентября «поворотным» в российско-израильских отношениях в том виде, в котором они развиваются со времён распада СССР. Захваченный празднованием предстоящего Йом Кипура, политический класс лишь спустя два дня объявил о беседе премьер-министра Биньямина Нетньяху с Владимиром Путиным и лишь спустя неделю израильский лидер сделал обстоятельное заявление по поводу случившегося. В этот раз на информационном фронте в первую очередь пришлось отдуваться израильской армии, и Жюльетт Реш считает это очень показательным — таким образом израильские власти предпочли перевести конфликт исключительно в военную сферу, предпочтя не выяснять отношения с Кремлём в политическом контексте.



Бывший глава израильской военной разведки АМАН Амос Ядлин считает, что «текущий кризис не нарушает стратегическое равновесие», на котором строятся отношения между двумя странами. Интересы Москвы и Тель-Авива, «в сущности, совпадают, и это позволяет двум сторонам преодолеть кризис». Как отмечает автор статьи, упомянутое равновесие достигается тем, что Россия может усложнить жизнь Израилю, усилив свои и сирийские ПВО в регионе, зато Израиль — единственная страна в регионе, представляющая реальную угрозу для выживания режима Башара Асада. «То, что будет дорого стоить Израилю, по меньшей мере во столько же обойдётся Москве». А в какой-то степени удары израильтян по иранским позициям в Сирии даже «полезны» для России, потому что позволяют сдерживать излишние притязания Тегерана.



В качестве ответной меры после инцидента 17 сентября Москва объявила о передаче сирийцам комплексов С-300. Впрочем, израильские власти уверяют, что проводить операции в сирийском небе они не перестанут. В конце концов, как подчёркивают некоторые эксперты, главная проблема, которую продемонстрировал кризис, — некомпетентность сирийского режима, который «более опасен для своих партнёров, чем для врагов».